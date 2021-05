Dopo 31 anni l’Italia è tornata a trionfate all’Eurovision Song Contest. I Maneskin sono arrivati primi grazie soprattutto al televoto, che ha portato ben 318 punti alla band di Zitti e Buoni. Ma da dove sono arrivati tutti i punti che ci hanno fatto battere Francia e Svizzera?

Il paese che ha amato di più il pezzo dei Maneskin è l’Ucraina, da cui sono arrivati 24 punti, 12 dal televoto e 12 dalla sua giuria. In realtà anche San Marino ci vuole bene, perché in totale ha assegnato ai Maneskin ben 22 punti e la grande sorpresa è la Francia, perché se la sua giuria ci ha dato uno zero secco, da casa i francesi ci hanno dato 10 punti! Ed è subito: scioc bicos!

Giurie: tutti i voti ricevuti dai Maneskin.

12 punti da: Ucraina, Slovenia, Croazia, Georgia

10 punti da: San Marino, Bulgaria, Russia, Lituania, Macedonia del Nord, Svezia

8 punti da: Serbia, Cipro, Svizzera, Lettonia

7 punti da: Islanda

6 punti da: Finlandia, Austria, Germania, Australia, Repubblica Ceca

5 punti da: Polonia, Norvegia

4 punti da: Grecia, Albania

3 punti da: Romania, Estonia, Portogallo

2 punti da: Belgio

0 punti da: Malta, Spagna, Francia, Azerbaigian, Moldavia, Israele, Irlanda, Regno Unito, Paesi Bassi, Danimarca

Televoto: i voti ricevuti dall’Italia.

12 punti da: Ucraina, San Marino, Bulgaria, Serbia, Malta

10 punti da: Slovenia, Croazia, Russia, Lituania, Cipro, Svizzera, Polonia, Grecia, Albania, Romania, Francia, Azerbaigian, Spagna

8 punti da: Georgia, Macedonia del Nord, Finlandia, Austria, Estonia, Belgio, Moldavia

7 punti da: Lettonia, Germania, Australia, Norvegia, Portogallo, Israele

6 punti da: Repubblica Ceca, Irlanda

5 punti da: Islanda, Danimarca

3 punti da: Svezia, Regno Unito

2 punti da: Paesi Bassi

Eurovision: il grafico dei voti: televoto e giurie.

Prendiamo punti da tutti ma solo l’Ucraina ci dà 24 punti, ultimi gli olandesi con 2 punti al televoto #escita #Eurovision pic.twitter.com/cPmZxkbbWE — Peppe EuroBesozzi (@peppe_p_94) May 23, 2021