E anche la terza serata del Festival di Sanremo è andata e questa volta tornando a chiudere alle 2 di notte come ai vecchi tempi. Non soltanto l’orario, ieri sono cambiati anche i ‘giudici’ delle canzoni presentate dai big in gara. Se martedì e mercoledì a votare i brani cantati sul palco del Teatro Ariston sono stati i giornalisti della sala stampa, ieri è toccato alla giuria demoscopica e al pubblico da casa con il televoto.

Il televoto e la giuria demoscopica hanno scambiato le prime due posizioni decretate dai giornalisti ed hanno stravolto il resto della classifica, facendo salire gli ex Amici di Maria Sangiovanni, Aka7Even e Irama. Ed è andata bene anche ad Ana Mena, che non è più ultima ed è passata dal venticinquesimo posto al ventiquattresimo. A parte qualche posizione, questa classifica non mi dispiace, il televoto ha sistemato un po’ di cose.

Classifica Sanremo 2022: televoto e giuria demoscopica.

“La classifica che vedrete è data dai voti uniti del televoto, della giuria demoscopica e quelli che hanno espresso nei giorni scorso i giornalisti. – ha dichiarato Amadeus – Quindi è il risultato di una somma. Domani ci saranno le cover e avremo una gara anche in quel caso”.

1) Mahmood e Blanco, Brividi

2) Elisa, O Forse Sei Tu

3) Gianni Morandi, Apri Tutte le Porte

4) Irama, Ovunque Sarai

5) Sangiovanni, Farfalle

6) Emma, Ogni Volta è Così

7) Massimo Ranieri, Lettera di là dal Mare

8) Fabrizio Moro, Sei Tu

9) La Rappresentante di Lista, Ciao, Ciao

10) Dargen D’Amico, Dove si Balla

11) Michele Bravi, Inverno dei Fiori

12) ditonellapiaga e Rettore, Chimica

13) Aka7Even, Perfetta Così

14) Achille Lauro, Domenica

15) Noemi, Ti Amo Non lo So Dire

16) Rkomi, Insuperabile

17) Matteo Romano, Virale

18) Iva Zanicchi, Voglio Amarti

19) Giovanni Truppi, Tuo Padre, Mia Madre, Lucia

20) HighSnob e Hu, Abbi Cura di Te

21) Giusy Ferrei, Miele

22) Le Vibrazioni, tantissimo

23) Yuman, Ora e Qui

24) Ana Mena Decentomila Ore

25) Tananai, Sess0 Occasionale

Classifica generale della terza serata (televoto e demoscopica 1000).

🥇Mahmood e Blanco

🥈Elisa

