Televoto di Sanremo 2024 nel caos: andati persi 6 milioni di voti

Giornata amara per la Rai, che a causa dell’ospitata di John Travolta al Festival di Sanremo è stata multata per 206.000 Euro per pubblicità occulta (l’attore ha indossato in diretta le scarpe di cui è testimonial). Come se non bastasse l’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) ha riscontrato delle anomalie nel televoto. Durante la finale del Festival di Sanremo 2024 sarebbero stati effettuati 9,5 milioni di voti tramite sms, ma solo 3 milioni sono stati convalidati. Va specificato che dei 6,5 milioni di voti persi, 4,3 erano di utenti che avevano superato il limite dei 5 voti, quindi gli effettivi voti validi ma non contabilizzati sarebbero 2,2 milioni. Un numero che avrebbe potuto anche cambiare la classifica.

