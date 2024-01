Televoto annullato, il GF si stringe in un abbraccio al lutto di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi questa settimana era al televoto eliminatorio insieme a Federico Massaro, Rosanna Fratello e Monia La Ferrera e a causa del suo ritiro la nomination è stata annullata.

“A causa dell’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa di Grande Fratello, il televoto è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati. # Grande Fratello”.

Come sappiamo, l’attrice di Vivere ha lasciato il loft di Cinecittà a causa della scomparsa di suo padre, che già lo scorso mese l’aveva “costretta” a uscire per un paio di giorni in merito a un problema di salute. A tal proposito la produzione si è stretta in un abbraccio. “La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Beatrice in questo momento di grande dolore. # Grande Fratello“.

Televoto annullato, Federico, Monia e Rosanna non rischiano più l’eliminazione

Con l’uscita di Beatrice Luzzi in casa rimangono tredici concorrenti che dovranno tirare avanti altri tre mesi. Le dinamiche al momento attive? La “storia d’amore” fra Paolo e Letizia, l’”interesse” di Federico per Anita, il “pressing” di Massimiliano per Monia e… basta. Il ritorno di Mirko in qualità di guest star sembrerebbe essere sempre più concreto (e necessario).

I concorrenti in Casa

Anita Olivieri

Federico Massaro

Fiordaliso

Giuseppe Garibaldi

Grecia Colmenares

Letizia Petris

Marco Maddaloni

Massimiliano Varrese

Monia La Ferrera

Paolo Masella

Perla Vatiero

Rosy Chin

Vittorio Menozzi