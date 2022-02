Sanremo 2022, come votare: i numeri di telefono e le informazioni per poter partecipare al Televoto.

Siamo arrivati alla terza serata del Festival di Sanremo 2022. In questa importante serata, la prima con tutti i concorrenti in gara, entreranno in scena due fattori decisivi per la classifica finale: la Giuria demoscopica 1000 e il Televoto. Anche il pubblico da casa potrà quindi partecipare alla kermesse esprimendo il proprio giudizio e il proprio voto. Se l’amata e odiata demoscopica è formata da mille persone scelte tra i fruitori abituali di musica, il Televoto è aperto a tutti. Scopriamo insieme come votare in questo Sanremo 2022.

Televoto a Sanremo 2022: i numeri

Dalla terza serata il Televoto sarà attivo. Il pubblico da casa potrà votare per le canzoni in gara nella serata del giovedì, per le cover nella serata del venerdì e poi per la vittoria finale nella serata del sabato.

Amadeus

Per partecipare al televoto basta mandare un SMS con il codice a due cifre del proprio artista preferito tra quelli in gara, annunciati a inizio serata. Da fisso si può invece digitare lo stesso codice a due cifre sulla tastiera. Ma quali sono i numeri? Per il fisso 894.001, per il mobile 475.475.1.

Quanto costa votare a Sanremo

Il Televoto dunque funziona tramite chiamata telefonica o SMS. Ma quanto può venire a costare l’espressione del proprio voto? Per quanto rigaurda le telefonate, da effettuare esclusivamente da telefono fisso e dall’Italia (ma non da telefoni pubblici), il prezzo è di 0,51 euro Iva inclusa. Qualora l’utente effettuasse un numero eccessivo di chiamate o sbagliasse a digitare il codice non verrebbe addebitato nessun costo.

Il voto tramite SMS può invece essere effettuato unicamente da cellulare, con operatori telefonici TIM, Vodafone, Wind Tre, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad e ho.mobile. Per ciascun SMS valido il costo addebitato all’utente è di 0,50 euro Iva inclusa per i voti espressi tramite TIM, Poste, Coop e Iliad, e di 0,51 euro Iva inclusa per i voti effettuati tramite Vodafone, ho.mobile e Wind Tre. Va ricordato che il costo è riservato solo ai maggiorenni. Ogni spettatore potrà effettuare massimo cinque voti validi per ciascuna utenza telefonica nelle tre serate in cui il Televoto sarà aperto.