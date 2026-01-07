Televisori LG: eccellenza in Italia

5.2 C
LG produce alcuni dei migliori televisori sul mercato, come ad esempio l’OLED LG C2. Recentemente, l’azienda ha rivelato il suo W6 Wallpaper TV, che si caratterizza per il suo design sottile e la possibilità di visualizzare opere d’arte in digitale. Il W6 Wallpaper TV è stato progettato per essere installato in un salotto mantenendo una configurazione pulita e non invadente.

Il W6 Wallpaper TV è estremamente sottile, con uno spessore di soli 9 mm, e può essere posizionato a filo del muro. Inoltre, è dotato di una scatola di connessione wi-fi per gli ingressi audio/video, che può essere posizionata fino a 9 metri di distanza, permettendo di tenere i dispositivi di streaming, console di gioco e lettori Blu-ray 4K nascosti in un armadietto multimediale.

Nonostante la connettività wi-fi, il TV LG W6 Wallpaper offre audio e video 4K visivamente senza perdite. I giocatori possono apprezzare la risoluzione fino a 4K con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta pixel estremamente basso di 0,1 ms. Il W6 è anche “privo di riflessi”, con il grado di riflessione più basso tra i suoi pannelli, e si suppone che sia 3,9 volte più luminoso dell’OLED medio sul mercato, grazie alla tecnologia Brightness Booster Extremely e Hyper Radiant Colour di LG.

Il servizio Galleria Plus di LG consente di visualizzare opere d’arte sul televisore, trasformandolo in un dipinto o in una fotografia. La TV W6 Wallpaper è disponibile nelle varianti da 77 pollici e 83 pollici. Sembra trovare un equilibrio per accontentare gli appassionati di home theater che desiderano una configurazione discreta in un soggiorno o in una camera familiare. LG ha anche presentato una Gallery TV, che mira a competere con altri televisori artistici, come ad esempio il Body TV di Samsung, ma si tratta di un Mini-LED e non di un OLED.

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

