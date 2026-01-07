Televisori LG: eccellenza in Italia

LG produce alcuni dei migliori televisori sul mercato, come ad esempio l’OLED LG C2. Recentemente, l’azienda ha rivelato il suo W6 Wallpaper TV, che si caratterizza per il suo design sottile e la possibilità di visualizzare opere d’arte in digitale. Il W6 Wallpaper TV è stato progettato per essere installato in un salotto mantenendo una configurazione pulita e non invadente.

Il W6 Wallpaper TV è estremamente sottile, con uno spessore di soli 9 mm, e può essere posizionato a filo del muro. Inoltre, è dotato di una scatola di connessione wi-fi per gli ingressi audio/video, che può essere posizionata fino a 9 metri di distanza, permettendo di tenere i dispositivi di streaming, console di gioco e lettori Blu-ray 4K nascosti in un armadietto multimediale.

Nonostante la connettività wi-fi, il TV LG W6 Wallpaper offre audio e video 4K visivamente senza perdite. I giocatori possono apprezzare la risoluzione fino a 4K con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta pixel estremamente basso di 0,1 ms. Il W6 è anche “privo di riflessi”, con il grado di riflessione più basso tra i suoi pannelli, e si suppone che sia 3,9 volte più luminoso dell’OLED medio sul mercato, grazie alla tecnologia Brightness Booster Extremely e Hyper Radiant Colour di LG.

Il servizio Galleria Plus di LG consente di visualizzare opere d’arte sul televisore, trasformandolo in un dipinto o in una fotografia. La TV W6 Wallpaper è disponibile nelle varianti da 77 pollici e 83 pollici. Sembra trovare un equilibrio per accontentare gli appassionati di home theater che desiderano una configurazione discreta in un soggiorno o in una camera familiare. LG ha anche presentato una Gallery TV, che mira a competere con altri televisori artistici, come ad esempio il Body TV di Samsung, ma si tratta di un Mini-LED e non di un OLED.