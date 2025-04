Televisore Toshiba Smart VIDAA 43″ Ultra HD 4K – Compatibile con Alexa, DVB-T2, Dolby Vision HDR10, HDMI 2.1

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

279,99€ - 269,99€

(as of Apr 18, 2025 08:40:48 UTC – Details )

Prezzo:





Toshiba Smart VIDAA TV 43″ Ultra HD 43UV2363DA TV 4K 43 Pollici, Televisore LED Compatibile con Alexa, DVB-T2, Tecnologia LED, Dolby Vision HDR10, HDMI 2.1

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 25,7 x 96,5 x 60,8 cm; 10 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 20 maggio 2024

Produttore ‏ : ‎ Vestel

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B0D4MC6HW3

Numero modello articolo ‏ : ‎ 43UV2363DA

Paese di origine ‏ : ‎ Turchia

43 POLLICI: la diagonale di questo televisore è di 43 pollici e un design moderno e sottile che lo rende ideale per ogni ambiente con qualsiasi tipo di arredamento, garantendo un aspetto elegante e discreto; grazie alla risoluzione Ultra HD potrai vedere i tuoi contenuti preferiti con una qualità dell’immagine incredibilmente nitida e dettagliata

SISTEMA OPERATIVO VIDAA U6: VIDAA fornisce i contenuti migliori a livello locale e globale ai suoi utenti, garantendo un’esperienza user friendly

SEMPRE SINTONIZZATI CON TOSHIBA: Grazie alle certificazioni lativù4k e Tivusat, avrai la migliore esperienza da ogni sistema di sintonizzazione (T2, S2; C)

SLIM DESIGN: Cornice sottile ed elegante per un design moderno che offre ancora più schermo