Televisore Philips 40PFS6009/12 LED Full HD Smart da 40 Pollici

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

248,00€

(as of Apr 17, 2025 05:40:36 UTC – Details )

Prezzo:





Introduzione del Philips LED HD Smart TV, un centro di intrattenimento versatile, ricco di funzioni che porteranno la tua esperienza televisiva a un livello superiore. Grazie alla tecnologia Pixel Plus HD, potrai godere di colori vivaci e immagini nitide in ogni scena. La piattaforma intelligente TITAN OS assicura una navigazione fluida, consentendoti di accedere facilmente ai popolari servizi di streaming come Netflix e Amazon Prime Video. L’audio Dolby migliora la qualità del suono, offrendoti un’esperienza audio ricca e cristallina. Questo televisore compatto si distingue per i suoi elementi di design sostenibili, inclusa la plastica riciclata nel telecomando e l’imballaggio ecologico. Compatibile con assistenti vocali come Amazon Alexa, ti permette di controllare il televisore senza mani per un comfort aggiuntivo. Con più opzioni di connettività, tra cui porte HDMI e USB, puoi goderti un’esperienza di intrattenimento personalizzata. Aggiorna al Philips LED HD Smart TV per una qualità d’immagine superiore, funzioni intelligenti e un design sostenibile.

Pile ‏ : ‎ 2 AAA pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 22,6 x 89,2 x 56,4 cm; 5,5 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 10 maggio 2024

Produttore ‏ : ‎ Television Philips

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B0D35WQBK9

Numero modello articolo ‏ : ‎ 40PFS6009/12

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

IMMAGINI NITIDE PER UN’ESPERIENZA STRAORDINARIA: Con un TV LED Full HD, goditi immagini nitide, colori brillanti e movimenti fluidi. Il processore ottimizza la qualità visiva per offrirti sempre la migliore esperienza di visione possibile

PIATTAFORMA TITAN OS: Trova ciò che ami con la nostra piattaforma TV smart con TITAN OS. Ti piace una serie? Guardala dallo schermo di casa. Cerchi qualcosa di nuovo? Sfoglia tra le categorie e vedi i suggerimenti dai migliori servizi di streaming

DOLBY AUDIO PER UN SUONO PIÙ PROFONDO E NITIDO: Lasciati coinvolgere dai tuoi programmi e film preferiti. Questo TV smart LED supporta Dolby Audio, che offre un suono più nitido e chiaro. Qualunque cosa ti piaccia guardare, l’audio ti sorprenderà!

TELECOMANDO IN PLASTICA RICICLATA, CONFEZIONE ECOCOMPATIBILE: TV smart con schermo quasi senza cornice e design elegante. Telecomando in plastica riciclata, confezione in cartone riciclato FSC, e inserti su carta riciclata

COMPATIBILE CON GLI ASSISTENTI VOCALI: Controlla il TV con Alexa o gli altoparlanti smart di Google. Usa la tua voce per trovare film, programmi, ricevere consigli e altro