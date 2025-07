Televisione vs Internet: il futuro dello spettacolo in Italia

Negli ultimi anni, il panorama dell’informazione italiana è cambiato drasticamente, con Internet che ha superato la televisione come principale fonte di notizie. Secondo recenti dati dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), nel 2023 il 52,4% degli italiani si informava online, rispetto al 46,5% che ancora si affidava alla TV. Questo marcato spostamento ha anche influenzato il mercato pubblicitario, con Internet che ha conquistato il 50% della spesa pubblicitaria nel 2024, pari a 11,1 miliardi di euro, lasciando la televisione con il 35%.

Il panorama televisivo presenta una preoccupante dicotomia: chi lavora nel settore è sempre più anziano. Figure emblematiche come Gerry Scotti e Simona Ventura, di 69 e 60 anni rispettivamente, si trovano a dover affrontare il cambiamento dei gusti di un pubblico giovane, che ormai consuma contenuti principalmente su piattaforme on-demand. Mentre le star della televisione si fanno sempre più rarefatte, il mondo digitale sforna continuamente influencer e creatori di contenuti in grado di attrarre un vasto pubblico.

Il famoso programma “Drive In”, lanciato nel 1983, con un cast giovane e frizzante, è emblematico di un’epoca in cui la TV si rivolgeva anche ai giovani. Oggi, le televisioni tradizionali faticano a fare lo stesso, perdendo terreno di fronte a un panorama in continua evoluzione. In questo contesto, la scelta di investire in conduttori esperti e affermati, piuttosto che cercare volti freschi e innovativi, potrebbe rivelarsi una strategia rischiosa per il futuro della televisione in Italia.