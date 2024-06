Barbara d’Urso questa sera condurrà allo stadio di Trapani un grande evento per la promozione in serie A e in serie C di due squadre sportive della città, quella di basket e quella di calcio. Entrambe le squadre sono di proprietà di Valerio Antonini che vanta anche una rete televisiva, TeleSud.

Nel corso di una passata intervista Valerio Antonini, nell’annunciare l’arrivo di Barbara d’Urso a Trapani ha confessato che gli piacerebbe lavorare con lei anche per TeleSud, una rete in grande ascesa. “A questo grande evento ci sarà una conduttrice bravissima e simpaticissima, che viene con grande entusiasmo, come Barbara d’Urso” – le sue parole – “Stiamo parlando con lei evidentemente di collaborare per il futuro della televisione. Noi metteremo dei punti vendita delle bandiere”.

La notizia ha fatto il giro del web e l’ho riportata anche io in questo articolo datato 11 giugno dal titolo “Canale televisivo corteggia Barbara d’Urso: “Parliamo con lei per il futuro”“. Nonostante il corteggiamento, però, la conduttrice non sarebbe interessata. Lo ha fatto sapere su Instagram dopo una storia in cui si dice felice di condurre la festa per le due squadre sportive di Trapani. “Felice di condurre la festa per la promozione in serie A1 del Trapani Shark [la squadra di basket, ndr] e in serie C del Trapani Calcio“.

TeleSud vuole Barbara d’Urso: “Collaborazioni future”, la risposta della conduttrice

Questa è stata la reazione di Barbara d’Urso alle parole di Valerio Antonini:

“PS: le recenti parole del presidente Valerio Antonini, che ringrazio per la stima dimostratami, possono essere interpretate in maniera errata. Ha raccontato in un’intervista di avermi chiesto una collaborazione con TeleSud, tv di sua proprietà ed in rapida espansione e io ne sono onorata. Sebbene non veda, almeno nel breve termine, la possibilità che questo progetto possa concretizzarsi a causa di vari impegni che avrò nel prossimo futuro, non prevederebbe, comunque, in alcun modo la mia presenza in video”.