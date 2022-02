Questa mattina una telespettatrice, convinta di chiamare I Fatti Vostri per giocare, è stata dirottata su Rai1 al telefono di Antonella Clerici e del suo E’ Sempre Mezzogiorno. “Veramente io ero in linea per giocare con i Fatti Vostri, perché sono qui?” – ha chiesto sbigottita la telespettatrice. “Non lo so” – ha risposto Antonella Clerici abbozzando un sorriso – “Adesso chiamo Salvo Sottile e glielo chiedo”.

A spiegare il perché sia successo questo qui pro quo è stata proprio la conduttrice.

“Questo è un problema perché il centralino dei giochi della Rai è unico e poi lo smista. Dobbiamo risolvere questo problema. Dimmi tu, se vuoi giocare giochiamo, se invece vuoi cambiare canale cambialo.. Però le nostre centraline lo dicono che stai giocando su Rai1 eh”.

“Eh a I Fatti Vostri hanno finito di giocare, quindi ormai gioco con voi“, ha risposto sconsolata la donna al telefono. “Ah, come avanzo ci siamo noi“, ha replicato Antonellina; “No, non avanzo, ma il vostro è un gioco diverso che non lo capisco: speriamo bene dai!“.

“Pronto? Io stavo ad aspettà voi ma volevo giocà ai Fatti vostri. Come mai qui?” #ESempreMezzogiorno pic.twitter.com/llKKuFLoek — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 23, 2022

Questa non è la prima volta che un telespettatore che vuole partecipare ad un gioco, viene dirottata in collegamento in un’altra trasmissione. Esattamente un anno fa successe proprio questo, ma al contrario: la telespettatrice in questione chiamò Antonella Clerici per giocare con lei e venne accolta da Giancarlo Magalli, l’allora conduttore de I Fatti Vostri.

Ecco cosa scrissi a riguardo nel febbraio dello scorso anno:

“La telespettatrice sbadata, chiamata dal conduttore a scegliere una casella tra le nove disponibili sullo schermo, si è prima ammutolita, poi ha chiesto: “Ma che gioco è, quello de I Fatti Vostri?!”. Giancarlo Magalli inizialmente non ha capito, poi ha risposto ironicamente: “Dipende. Lei ha chiamato la Clerici? Non lo so…”. E la risposta a quella che voleva essere semplicemente una battuta è stata proprio affermativa, perché la telespettatrice sbadata voleva davvero collegarsi con Antonella Clerici. Immediata la contro-replica divertita di Magalli: “Ma come ha chiamato la Clerici? Chi ha chiamato lei? Io se vuole mi posso mettere una parrucca…“.