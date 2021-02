Gaffe durante un gioco telefonico in diretta su Rai Due quando una telespettatrice, credendo di aver composto il numero per chiamare Antonella Clerici e collegarsi in diretta a E’ Sempre Mezzogiorno, ha chiamato Giancarlo Magalli in quel momento in onda con I Fatti Vostri.

La telespettatrice sbadata, chiamata dal conduttore a scegliere una casella tra le nove disponibili sullo schermo, si è prima ammutolita, poi ha chiesto: “Ma che gioco è, quello de I Fatti Vostri?!”. Giancarlo Magalli inizialmente non ha capito, poi ha risposto ironicamente: “Dipende. Lei ha chiamato la Clerici? Non lo so…”.

E la risposta a quella che voleva essere semplicemente una battuta è stata proprio affermativa, perché la telespettatrice sbadata voleva davvero collegarsi con Antonella Clerici. Immediata la contro-replica divertita di Magalli: “Ma come ha chiamato la Clerici? Chi ha chiamato lei? Io se vuole mi posso mettere una parrucca…“.

Nel dubbio la telespettatrice ha ugualmente giocato (non riuscendo però a vincere niente).

Il trash è servito.

“Ma io ho chiamato Antonella Clerici” Da #ifattivostri dell’8 febbraio 2021 su Rai2. pic.twitter.com/fboIBsIgvg — LALLERO (@see_lallero) February 8, 2021