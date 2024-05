Telespettatore spiazza Perego e Ventura: “Andate al sodo, andate al mare”

Simona Ventura e Paola Perego oggi hanno salutato il loro pubblico con l’ultima puntata di questa stagione di Citofonare Rai Due. Tra chiacchiere, talk e giochi c’è stato anche un simpatico imprevisto, con un telespettatore che ha chiesto alle due conduttrici cosa ci facessero ancora in onda e poi ha consigliato loro di andare al mare a rilassarsi.

Telespettatore di Citofonare Rai Due spiazza Simona e Paola: “Ma che cosa ci fate lì, andate al mare”.

Durante un gioco telefonico Simona e Paola hanno dato il benvenuto al telespettatore di turno, che però ha risposto in maniera particolare: “Sì ok, ma vai al sodo, andate al sodo. Vai al sodo, basta le chiacchiere, vai al sodo sulla canzone. Vuoi chiacchierare? E che ti devo dire?“.

Simona si è messa a ridere (come tutti noi) e Paola ha cercato di spiegare all’uomo che è prassi fare qualche chiacchiera prima del gioco: “Ma scusa Gerardo, ok, hai ragione. Un attimo Gerardo. A noi ci pagano anche per chiacchierare un po’, altrimenti dopo non ci danno i soldi alla fine. Comunque tu quindi vuoi andare al sodo? Non lo so, dimmi qualcosa. Tipo : come stai, come state, è bello vedervi, se ti piace il programma“.

L’uomo ha consigliato alle due di andare al mare: “Ma vai al mare, che stai facendo lì?”. La Perego ha risposto: “Io sto bene qui e insieme a Simone Ventura sto presentando l’ultima puntata di Citofonare Rai Due. Ti è piaciuto il programma, l’hai visto?”

Gerardo però ha continuato a chiedersi cosa ci facessero in tv le conduttrici: “Ma perché non ve ne andate al mare?“. Paola in maniera simpatica ha tranquillizzato Gerardo: “Siamo ancora qui per farvi compagnia. Poi da domani andremo anche noi al mare“.