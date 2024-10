TeleMeloni: Le scelte sbagliate che affondano Rai2

Dopo il flop di “L’altra Italia”, anche le nuove proposte della Rete di Stato stanno ottenendo risultati deludenti. Negli ultimi tempi, i nuovi programmi trasmessi su Rai2, sebbene presentati come potenziali successi, hanno registrato ascolti imbarazzanti. L’unico programma a ottenere un buon riscontro è stato il debutto di Stefano De Martino ad “Affari Tuoi”, mentre gli altri show hanno faticato notevolmente.

Tra i nuovi programmi, “Binario2” ha preso il posto di “Viva Rai 2” condotto da Fiorello, ma ha deluso le aspettative con un 2,3% di share, ben lontano dal successo del predecessore. Il confronto con Fiorello è stato inevitabile, e molti si sono trovati a dire che affrontare questo passaggio è come giocare in un grande stadio dopo un campione come Maradona. Anche “La porta magica” con Andrea Delogu ha registrato un avvio deludente, fermandosi a un 3,1% di share.

Il programma “L’altra Italia” con Antonio Monteleone ha segnato un record negativo, raggiungendo solo lo 0,99% di share. Inoltre, il nuovo programma di Luca Barbareschi, “Se mi lasci non vale”, considerato una versione di Rai di “Temptation Island”, è partito con soli 321.000 spettatori e un 1,82% di share, rappresentando un fallimento.

Nel complesso, Rai2 sembra affondare a causa di una serie di flop consecutivi, sollevando dubbi sulla capacità della rete di attrarre e mantenere il pubblico. Le speranze erano alte per questi nuovi format, ma le aspettative non sono state rispettate, e i risultati parlano chiaro. Gli ascolti in calo pongono interrogativi su come la rete possa affrontare questa crisi e risollevare il proprio palinsesto. “TeleMeloni”, usato nel contesto per riferirsi a Rai2, continua a vivere in un ciclo di difficoltà e insuccessi, senza indicazioni immediate su un possibile recupero direzionale. La domanda rimane: riusciranno a trovare una strategia vincente per migliorare la situazione? Solo il tempo potrà darci una risposta.