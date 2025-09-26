Telemedicina in Toscana: il Totem Octopus rivoluziona la chirurgia

All’ospedale di Livorno è stato inaugurato il nuovo “Totem Octopus” per la telemedicina nel percorso di chirurgia robotica, grazie a una donazione di “Castagneto Banca 1910”. Questo sistema, del valore di circa 300mila euro, consente un monitoraggio continuo dei pazienti operati, anche se non si trovano nella struttura di riferimento.

Il nuovo sistema si compone di due elementi: un totem, posizionato nei reparti di degenza, che permette di osservare i pazienti in alta risoluzione nel post-operatorio, e una stazione di controllo per effettuare visite comparabili a quelle in presenza. I totem saranno installati negli ospedali di Livorno e Versilia, con quattro stazioni di controllo che potranno essere utilizzate anche a Massa e Lucca. Ciò consente ai medici di estendere la propria assistenza a un numero maggiore di pazienti.

Il presidente della Regione Toscana ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra sanità pubblica e privato sociale, sottolineando come il sistema renda la chirurgia robotica più accessibile ai cittadini. La direttrice dell’Azienda USL Toscana nord ovest ha aggiunto che il progetto si inserisce in un contesto di modernizzazione della medicina digitale che include anche la telemedicina per malattie croniche e terapie oncologiche. Ha ringraziato la Castagneto Banca 1910 per il contributo al miglioramento dei servizi sanitari.

Il direttore di Urologia dell’ospedale ha spiegato che il Totem Octopus è un’innovazione importante che garantisce un contatto diretto e continuo con i pazienti, riducendo spostamenti inutili e migliorando l’efficienza del percorso assistenziale. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di numerosi operatori sanitari e rappresentanti istituzionali.