Cosa si fa negli “Ambulatori Virtuali Reumatologici”

È UNA delle parole che si comincia a sentire davvero spesso, telemedicina, sebbene sia ancora poco chiaro cosa si intenda esattamente con questo termine. Ma per chi soffre di una malattia reumatica, le cose stanno per cambiare e la telemedicina verrà integrata in modo sempre più strutturato nella gestione della loro patologia. E’ stata infatti lanciata la prima piattaforma di telemedicina reumatologica per chi ha artrite reumatoide, artrite psoriasica o spondilite anchilosante, tre delle malattie reumatiche più gravi. Il sistema, ad oggi attivo in 40 centri su tutto il territorio, si chiama: è stato presentato durante il congresso virtuale della Società Italiana di Reumatologia (Sir), che ne è il promotore, e realizzato con il supporto dell’Associazione Nazionale Malati Reumatici (ANMAR).

Di cosa si tratta esattamente? Di “Ambulatori Virtuali Reumatologici”: la piattaforma permette di caricare informazioni e immagini degli esami strumentali dei pazienti, di monitorare in modo semplice l’andamento dei loro sintomi (tramite schede online di autovalutazione sull’attività della malattia), l’aderenza e le comorbidità, sulla base delle quali possono essere generati alert in tempo reale diretti al reumatologo. Consente, inoltre, di organizzare e fare televisite, di facilitare e i contatti tra il malato, il medico di medicina generale e lo specialista.

Da protocollo, le visite di controllo sono previste ogni tre mesi, e lo specialista potrà valutare se sia necessario o meno convocare l’assistito in ospedale per controlli in presenza.



Un progetto pilota

Il sistema, che presenta modelli e percorsi comuni e condivisi per evitare disparità nei servizi erogati, nasce dall’esigenza di far fronte alle emergenze sanitarie imposte dalla pandemia. “Speriamo di poter passare dai 40 attualmente operativi a tutti i centri di reumatologia, per implementare il prima possibile su tutto il territorio italiano questi servizi”, dice Roberto Gerli, Presidente Eletto SIR: “E’ un primo progetto pilota che dovrà ora aprirsi a collaborazioni con altre associazioni mediche e di pazienti. Si tratta di una necessità che va al di là dell’emergenza legata all’attuale pandemia, perché rappresenta un modello assistenziale innovativo e sempre più incentrato sul cittadino. La telemedicina può contribuire e favorire una profonda riorganizzazione dell’assistenza sanitaria reumatologica e soprattutto facilitare l’accesso alle prestazioni sanitarie in tutta la Penisola”. Nel futuro, la piattaforma potrà poi essere utilizzata anche per altre malattie reumatologiche croniche – in particolare quelle che necessitano meno di visite dal vivo – e per monitorare condizioni come l’osteoporosi.

Gli ostacoli alla telemedicina

Si parla di telemedicina da 20 anni, eppure per alcuni aspetti sembra di essere sempre all’inizio. A ostacolarne la diffusione ci si mette anche la burocrazia e, nello specifico, l’assenza di leggi regionali che ne permettano il reale utilizzo da parte dei medici: “Solo alcune Regioni hanno definito regole e tariffe precise per l’erogazione di servizi sanitari attraverso l’utilizzo di strumenti digitali”, spiega Fausto Salaffi, Consigliere Nazionale SIR: “Fino a quando le televisite non saranno equiparate a livello burocratico-amministrativo a quelle ambulatoriali, sarà difficile avviare in Italia progetti in grado di rispondere alle nuove sfide”.



Il peso di Covid 19 sui malati

“I pazienti reumatici cronici sono stati a dir poco abbandonati in questa emergenza”, denuncia Silvia Tonolo, Presidente Nazionale ANMAR: “L’intero sistema sanitario nazionale sta ora di nuovo affrontando uno sforzo enorme e forse addirittura maggiore a quello di marzo-aprile. La telemedicina non è il futuro ma deve essere il presente, perché grazie ad essa oggi i malati cronici possono avere un buon livello di assistenza. Per noi questo strumento è molto importante”. C’è però un nodo dal quale l’assistenza sul territorio non può prescindere: il coordinamento tra Regioni, specialisti e medici di famiglia: “Il nostro progetto SMART SHARE – spiega Tonolo – è in grado di rendere interoperabili i sistemi e le piattaforme esistenti nel rispetto delle singole autonomie organizzative”.

“L’emergenza Coronavirus ha drammaticamente investito le strutture sanitarie reumatologiche, soprattutto quelle attive nelle zone più colpite dal Covid”, conferma Luigi Sinigaglia, Presidente Nazionale della SIR: “Uno degli obiettivi della piattaforma iARPlus è riuscire a decongestionare la pressione sugli ospedali italiani. La telemedicina – conclude – può essere una risorsa, un supporto alla professionalità del reumatologo e non solo una momentanea infrastruttura tecnologica. Ma servono investimenti per integrare i dati raccolti”.