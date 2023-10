Telegiornali e programmi italiani celebrano il ritorno di Madonna in tour: “Leggendaria”

Nonostante i problemi di salute avuti lo scorso giugno, Madonna è comunque riuscita a far partire il suo The Celebration Tour da Londra. Il comeback della regina del pop in questi giorni è stato celebrato da telegiornali, quotidiani e trasmissioni televisive di tutto il mondo. Anche qui in Italia i media hanno riservato ampio spazio ai concerti della cantante.

Telegiornali e programmi parlano del The Celebration Tour.

Nelle ultime 48 ore diversi quotidiani e telegiornali italiani hanno parlato del ritorno della Ciccone. Al TG 5 hanno citato anche parte di un discorso di Madonna.

“Madonna ce l’ha fatta a far partire il suo The Celebration Tour. La star ha iniziato il suo concerto con un bel discorso ‘nel mondo stanno accadendo cose assurde alle quale è doloroso assistere’. Con queste parole la cantante è tornata sul palco. 65 anni, una fascia al ginocchio dolorante, ma col carisma di sempre, quasi surreale, quello che appartiene solo alle leggende. Così si sono accese le luci sull’eterna fenice pop. 45 canzoni, 78 date in giro per il mondo, basi musicali originali, 35 bauli di guardaroba, 2 palestre mobili. Vicino a lei i figli, il segreto della sua sopravvivenza confida lei. Oggi balla, canta, seduce e si trasforma. Durante l’incredibile show ricorda tutti gli amici che l’hanno accompagnata in questi anni. In migliaia all’arena di Londra. Generazioni di fan di ieri e di oggi”.

Anche a La Vita in Diretta si sono occupati del The Celebration Tour. Alberto Matano ha ricordato i problemi che la star ha avuto la scorsa estate.

“Questo è stato un ritorno molto atteso. Lei è tornata iniziando a Londra, con la prima tappa del suo tour. Come sapete lei ha avuto serissimi problemi di salute e adesso si è ripresa. Ha temuto per la sua vita e nel suo show ha voluto ringraziare il suo pubblico. Il suo è un racconto potente di rinascita”.

Matano che attendava il ritorno della regina…