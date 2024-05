TELEFUNKEN Smart TV 40″ Full HD TE40550G54V4DAZ, TV LED 40 Pollici con Google Assistant Integrato, Compatibile con Google Home, Digitale DVB-T2, Dolby Vision HDR10, Android TV, Dolby Audio

239,00€

Descrizione Prodotto

Telefunken: una storia lunga un secolo

Da oltre 100 anni Telefunken è presente in Europa con la sua gamma di televisori. I saldi princìpi della tecnologia tedesca si uniscono ad un design funzionale per offrire alta qualità a portata di tutti.

L’impronta di matrice tedesca è fortemente presente su tutti i prodotti Telefunken, dalla linea TV ai grandi elettrodomestici.

La storia di Telefunken comincia in Germania nel 1903 e si distingue già da subito come fiore all’occhiello dell’industria tedesca. L’azienda ha avuto un ruolo da pioniere nello sviluppo di tecniche per la trasmissione di informazioni senza fili, oltre ad un’influenza significativa sullo sviluppo dell’ingegneria radiotelevisiva in tutto il mondo.

Bollino lativù

Grazie a lavitù puoi goderti i tuoi show preferiti su qualsiasi piattaforma: digitale terrestre, satellitare e Internet tutto secondo gli ultimi standard tecnologici.

Works with Google

Grazie all’app preinstallata, puoi facilmente associare un dispositivo Google Nest che potrà essere utilizzato non solo per selezionare un film da vedere o i programmi TV tramite un comando vocale, ma anche per accendere o spegnere il televisore.

Dolby Audio

Il Dolby Audio Processing offre un’esperienza migliorata qualunque cosa tu stia guardando, con un suono più ricco, più chiaro e più potente.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 23,5 x 90,9 x 57 cm; 9,24 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 3 settembre 2022

Produttore ‏ : ‎ Vestel

ASIN ‏ : ‎ B0BCZGFFHG

Numero modello articolo ‏ : ‎ TE40550G54V4DAZ

Paese di origine ‏ : ‎ Turchia

ANDROID TV: il sistema operativo per la TV che ti offre una vasta gamma di contenuti e applicazioni, scegliendo tra migliaia di app e giochi disponibili sul Play Store di Google; inoltre, grazie alla funzionalità Chromecast integrata, puoi facilmente trasmettere contenuti dal tuo smartphone o dal tuo computer alla TV

40 POLLICI: la diagonale di questo televisore è di 40 pollici e un design moderno e sottile che lo rende ideale per ogni ambiente con qualsiasi tipo di arredamento, garantendo un aspetto elegante e discreto

CONTROLLO VOCALE INTELLIGENTE: controlla facilmente la tua Smart TV con Google Assistant; puoi cambiare canali, regolare il volume, aprire le app e altro ancora; inoltre, puoi controllare gli altri dispositivi intelligenti compatibili in casa, con un semplice comando vocale, grazie a Google Home

FULL HD: questa tecnologia rappresenta l’evoluzione della definizione video, con una risoluzione di 1920×1080 pixel che offre immagini nitide e dettagliate che permettono ai tuoi video e film preferiti che prendono vita sullo schermo, offrendoti un’esperienza di visione coinvolgente e realistica

DOLBY AUDIO: questa tecnologia per questo TV Telefunken garantisce un’esperienza audio immersiva e di alta qualità, per godersi al meglio film, programmi TV o videogiochi

CONNESSO: le connessioni disponibili in questo dispositivo sono WiFi, Ethernet, 3 HDMI, 2 USB, 1 VGA, 1 CI+, uscita audio ottica digitale, uscita cuffie