Telefono Verde Aids compie 36 anni e amplia il servizio. Iss: “Consulenza dalla 9 alle 19 dal lunedì al venerdì”

Per i 36 anni dall’inizio della sua attivita’ , il Telefono Verde Aids e Infezioni sessualmente Trasmesse dell’Istituto Superiore di Sanita’ si amplia e sara’ disponibile dal lunedi’ al venerdi’ dalle 9.00 alle 19.00. Il 20 giugno 1987 veniva attivato il Telefono Verde 800 861061 all’interno del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanita’ . Il numero Verde fornisce, in modo anonimo e gratuito, un intervento personalizzato, fondato su solide basi scientifiche. Il lunedi’ e il giovedi’ , e’ presente, inoltre, un consulente in materia legale, impegnato nel fornire indicazioni di tutela dei diritti, e favorire il superamento di ogni forma di discriminazione e stigma legate all’Hiv, all’Aids e alle altre Infezioni sessualmente Trasmesse.

Nel corso degli anni il servizio di counselling telefonico, finora disponibile solo dalle 13.00 alle 18.00, ha attuato incessantemente un rigoroso intervento di prevenzione primaria e secondaria, rispondendo anche a nuovi bisogni informativi, come quelli emersi a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e, a partire dall’estate del 2022, della diffusione del Mpox. Inoltre, il servizio telefonico, ricorda il ministero della Salute sul sito web, si interfaccia e si integra con il Sito Uniti contro l’Aids, impegnato nella diffusione online di informazioni scientifiche, la ReTe Aids, network di 13 Servizi di counselling telefonico, presenti in differenti regioni, il Servizio email tvalis@iss.it dedicato alle persone sorde, e infine il contatto Skype ‘uniticontrolaids’, per raggiungere utenti fuori dai confini nazionali.