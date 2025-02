Telefono Cellulare HONOR X6b LTE Nero + Garanzia Schermo Extra 12M

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Descrizione Prodotto

Pile ‏ : ‎ 1 Polimero di litio (Tipo di pila necessaria)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 16,36 x 7,53 x 0,84 cm; 280 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 13 settembre 2024

Produttore ‏ : ‎ HONOR

ASIN ‏ : ‎ B0DDZCCLXP

Numero modello articolo ‏ : ‎ 5109BGFX

Paese di origine ‏ : ‎ Italia

【Lunga durata della batteria】: Dotato di una batteria da 5.200 mAh, HONOR X6b supporta fino a 26 ore di streaming online o 27 ore di navigazione sui social media in seguito a una carica completa. Grazie alla tecnologia HONOR SuperCharge da 35 W, è in grado di caricare efficientemente il telefono fino al 20% in 10 minuti, in modo veloce e stabile

【Enorme capacità di archiviazione da 128 GB】: HONOR X6b è in grado di memorizzare più di 27.000 foto e 11.000 brani musicali. Lo slot per la scheda microSD consente di espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione fino a 1 TB, offrendo una maggiore flessibilità per soddisfare le esigenze lavorative e personali

【Tripla fotocamera da 50 MP】: HONOR X6b è dotato di un sistema con tripla fotocamera composto da una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera macro da 2 MP e una fotocamera di profondità da 2 MP, che consente di acquisire i momenti più memorabili con dettagli nitidi

【Display FullView da 6,56 pollici】: Il display HONOR FullView da 6,56 pollici e 90 Hz garantisce un’esperienza visiva intima e confortevole per tutto il giorno. HONOR X6b offre un’esperienza visiva coinvolgente, sia che si stia lavorando, guardando video in streaming o giocando

【Servizi mobili di Google】: Le prestazioni fluide di MagicUI 8.0 si basano su Android 14. Con tutte le app Google e Google Play, offre ciò di cui hai bisogno