ROMA – La pandemia, ai tempi di Internet, è diventata detonatore di nuove violenze sui bambini, i minori in genere. Nella Giornata nazionale contro la pedofilia, Telefono azzurro, struttura che dal 1987 difende il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, porta nuovi numeri a comprensione di un fenomeno che la quarantena prolungata non ha certo sedato: in tutto il mondo, spiega l’associazione, si è registato un incremento dei casi di violenza, sia online che offline, con importanti ricadute sociali. I dati del Centro di ascolto e consulenza 1.96.96 certificano una media di sei casi al mese di abusi sessuali nella vita vissuta lontano da uno schermo ma vicino a un pericolo e cinque casi online (sono dati del 2020). Queste richieste d’aiuto sono pervenute dalla Lombardia (20 per cento offline e 26 per cento online). Anche le rilevazioni del Servizio Emergenza infanzia 114 evidenziano un incremento degli episodi di abuso sessuale sui minori, con una media di otto casi gestiti al mese.

“Indubbiamente le nuove tecnologie stanno migliorando la qualità della vita di milioni di bambini e adolescenti nel mondo, fornendo un’opportunità per la loro educazione e la loro crescita personale”, ha dichiarato il professor Ernesto Caffo, presidente e fondatore di Telefono Azzurro, “allo stesso tempo, però, le tecnologie digitali comportano rischi ed effetti negativi che devono essere attentamente considerati”. Ancora: “La sfida più grande per noi adulti è assicurare che i giovani abbiano un accesso sicuro ai device e ai social al loro interno: la rete, infatti, è frequentata anche da perpetratori e i bambini, specialmente i più vulnerabili, possono facilmente diventare preda di diversi tipi di abuso, come il sextortion, un vero e proprio ricatto digitale, il revenge porn, la vendetta via social che abbiamo imparato a conoscere, e l’adescamento online”.

Oggi si tiene l’incontro “Dignità dei bambini e degli adolescenti al tempo del Covid”, evento di cinque ore e mezza trasmesso in diretta streaming dal sito e dalla pagina Facebook di Telefono Azzurro e dai siti di Ansa, Avvenire e Vatican News.

Nella sessione mattutina, che inizierà alle 10, interverranno, tra gli altri, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna (da remoto); Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione; Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e della Famiglia; Ivan Scalfarotto, sottosegretario agli Interni; Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport; Anna Macina, sottosegretaria alla Giustizia, Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Nel pomeriggio si discuterà, invece, delle principali azioni messe in campo a livello internazionale per rafforzare la lotta contro gli abusi offline e online. L’Unione europea sta valutando l’opportunità di proporre modifiche alla legislazione vigente e di creare un Centro europeo per prevenire e contrastare l’abuso sessuale sui minori. Per quanto riguarda la “Garanzia Infanzia”, l’Italia è stata scelta per sperimentare sistemi di intervento per il contrasto alla povertà minorile e all’esclusione sociale, diventando un possibile modello per gli Stati membri dell’Unione Europea.