Telefono Azzurro tutela bambini in Italia

Telefono Azzurro, Fondazione Child e Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia hanno unito le loro forze per tutelare la salute e il benessere dei bambini e adolescenti che vivono in situazioni di conflitto, emergenza, grave disagio psicosociale e crisi umanitarie, in Italia e all’estero. L’accordo tra le tre organizzazioni consente il rafforzamento delle loro mission e valori, creando una rete che pone al centro i bambini e gli adolescenti e la tutela dei loro diritti.

L’iniziativa prevede incontri, convegni e percorsi formativi per operatori, volontari, educatori e professionisti del settore, nonché campagne di informazione e sensibilizzazione sull’importanza del supporto psicologico ai bambini e adolescenti. Sarà inoltre creata una mappatura dei bisogni e delle vulnerabilità nei territori di intervento. La collaborazione con enti nazionali e internazionali sarà fondamentale per rafforzare le reti di sostegno e favorire iniziative coordinate.

Secondo Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro e Fondazione Child, unire le competenze delle due organizzazioni alla presenza sul territorio della Confederazione delle Misericordie significa costruire reti di protezione solide e capaci di rispondere con efficacia ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie. Il Presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, Domenico Giani, sottolinea che la firma dei protocolli rappresenta un passo importante nella costruzione di una rete a tutela dei bambini e degli adolescenti che vivono situazioni di fragilità, emergenza e conflitto.