Teleflex perde il 3%

Il produttore di dispositivi medici monouso è in pressione, con una perdita del 3,27%. La tendenza a una settimana di Teleflex è più debole rispetto all’andamento dell’S&P-500, il che potrebbe portare a opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Teleflex mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto a 107,3 USD, con un’area di resistenza individuata a quota 111,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi minimi identificabili in area 105,5.