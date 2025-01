Telecomando Bluetooth Wireless per Scatti e Selfie – Compatibile con iOS, Android, iPhone, iPad, Samsung e Altri Dispositivi

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Prezzo: 6,99€

(as of Jan 23, 2025 07:00:30 UTC – Details)





Facile da configurare, CON ISTRUZIONI IN ITALIANO.

Controllo per dispositivi mobili, perfetto per scattare selfie e riprese fisse.

Funziona con distanza fino A 10m (30ft). Scatta foto anche a distanza dal tuo dispositivo.

Accoppiamento rapido con dispositivi bluetooth compatibili come iPhone, Ipad, Android, smartphone e Tablet.

Facile da traportare grazie all’anello portachiavi. Il dispositivo è piccolo e pratico, portalo sempre con te.

Compatibile con iPhone e iPad con IOS 5.0 o superiore, Samsung Galaxy 2/S3/S4/S5/Note1/Note2/Note3+/Tab2/Note8/Note10.1, Sony Xperia S, HTC, HTC X e altri dispositivi con Android 4.2.2 o superiore.

Facile da configurare, CON ISTRUZIONI IN ITALIANO.

Controllo per dispositivi mobili, perfetto per scattare selfie e riprese fisse.

Funziona con distanza fino A 10m (30ft). Scatta foto anche a distanza dal tuo dispositivo.

Accoppiamento rapido con dispositivi bluetooth compatibili come iPhone, Ipad, Android, smartphone e Tablet.

Facile da traportare grazie all’anello portachiavi. Il dispositivo è piccolo e pratico, portalo sempre con te.

Compatibile con iPhone e iPad con IOS 5.0 o superiore, Samsung Galaxy 2/S3/S4/S5/Note1/Note2/Note3+/Tab2/Note8/Note10.1, Sony Xperia S, HTC, HTC X e altri dispositivi con Android 4.2.2 o superiore.