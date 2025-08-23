Telecamere e Sicurezza: Novità nel Lodigiano per i Comuni

Nel Lodigiano, diversi comuni hanno ricevuto nuovi fondi e telecamere per migliorare la sicurezza grazie a un bando regionale. I comuni di Maleo, Castelgerundo e Cornovecchio beneficeranno di un investimento di oltre 57.000 euro per potenziare i sistemi di videosorveglianza e aggiornare le attrezzature della Polizia Locale Intercomunale.

A Maleo, i lavori sono già stati completati con l’installazione di telecamere in tre aree sensibili: il parco giochi di via della Stazione, il polo scolastico di viale Italia e via Roma presso l’Arco Trecchi. Con queste nuove installazioni, i punti videosorvegliati sono ora 19, per un totale di 34 telecamere in paese.

Cornovecchio, attraverso il sindaco Alessandro Rossi, ha annunciato che il comune attualmente dispone di 11 telecamere che coprono quasi interamente il centro. Il finanziamento regionale coprirà il 50% del costo di un progetto di circa 7.500 euro, con l’obiettivo di realizzare una nuova centrale operativa e ampliare la rete di videosorveglianza con ulteriori telecamere.

Castelgerundo, per bocca del sindaco Daniele Saltarelli, sta implementando il sistema di videosorveglianza. Dopo aver installato quattro nuove telecamere a Cavacurta l’anno precedente, ora si procederà all’aggiornamento del software nel Municipio e alla sostituzione di telecamere in diverse aree, incluso l’ingresso e la piazza. Si prevede anche di integrare lettori di targhe in vari varchi.

L’Unione nord Lodigiano ha ricevuto un finanziamento per telecamere e un veicolo a basse emissioni. Tuttavia, alcuni comuni come Lodi Vecchio e Casalpusterlengo sono stati esclusi dai finanziamenti a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili.