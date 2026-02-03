Telecamere corpo agenti immigrazione Minneapolis

Gli agenti federali per l’immigrazione a Minneapolis inizieranno a indossare telecamere corporee. Lo ha annunciato il segretario per la Sicurezza Interna Kristi Noem, mentre il Dipartimento affronta uno scrutinio intenso per alcune sparatorie mortali da parte di agenti federali nelle Twin Cities.

Con effetto immediato, verranno distribuite telecamere a ogni ufficiale sul campo a Minneapolis. Noem ha dichiarato che la politica sarà estesa a livello nazionale non appena i fondi saranno disponibili. Il presidente Trump ha espresso sostegno alla decisione.

Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale ha schierato circa 3.000 agenti nell’area di Minneapolis per una repressione contro persone accusate di trovarsi illegalmente negli Stati Uniti. Tuttavia, il dipartimento è stato criticato dopo la sparatoria mortale di Alex Pretti da parte di due agenti, avvenuta settimane dopo l’uccisione di Renee Good da parte di un agente dell’ICE.

In alcuni casi gli agenti federali indossano già telecamere. Il DHS possiede filmati di diversi agenti presenti alla morte di Pretti. Un giudice federale aveva precedentemente ordinato agli agenti federali di indossare telecamere corporee durante tutte le attività di polizia in una precedente ondata di immigrazione a Chicago.

I democratici del Senato stanno premendo per una legge che obblighi tutti gli agenti dell’immigrazione a indossare telecamere corporee. Un disegno di legge negoziato per finanziare il DHS includeva fondi per l’acquisto di telecamere, ma dopo la sparatoria di Pretti i senatori democratici chiedono riforme più profonde. Il Senato ha esteso i finanziamenti del DHS per due settimane per elaborare un accordo.