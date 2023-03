Telecamera WiFi Esterno/Interno 1080P, Telecamera di Sorveglianza con Trasmissione in Diretta Dell’app Mobile, Sensore a Infrarossi, con Funzione di Visione Notturna, Adatto a Casa, Ufficio, Auto

Descrizione prodotto

Istruzioni per la telecamera di sorveglianza:

Nota: la fotocamera funziona solo con la rete WiFi a 2.4GHz (il WiFi a 5GHz non è supportato)

1. Innanzitutto, scansiona il codice QR nel manuale e scarica l’applicazione 365Cam.

2. Accendi la fotocamera invisibile: tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi e la luce rossa lampeggia per lo stato di standby. (Assicurati che la fotocamera sia alimentata)

3. Dopo aver acceso la videocamera, fai clic su “Impostazioni” – “WiFi” sul telefono e trova la connessione hotspot della videocamera, il cui nome inizia con “DGOA”.

4. Fare clic sull’APP “365Cam” e la telecamera verrà visualizzata nell’APP dopo l’accesso, basta fare clic per visualizzare (questo serve per utilizzare l’hotspot della telecamera per guardare lo schermo di monitoraggio a distanza ravvicinata)

Se desideri visualizzare la schermata di monitoraggio da remoto, fai clic su “Impostazioni” – “Impostazioni WiFi” in 365CamAPP, quindi trova il WiFi utilizzato da casa tua e connettiti per realizzare la visualizzazione remota della videocamera

Rileva automaticamente se accendere o spegnere la luce a infrarossi in base alla luminosità. Dotata di 12 LED a infrarossi, la telecamera di sicurezza per interni supporta una visione chiara con visione notturna fino a 16 piedi anche al buio

La nostra piccola videocamera domestica è adatta per la registrazione di video MP4, la velocità è di 30 fps e il frame rate veloce garantisce una riproduzione video fluida. Il sensore di immagine da 2,0 MP rende l’immagine più chiara. La telecamera wireless ha un ampio angolo di 140°.

Questa telecamera di sicurezza per interni funziona con l’archiviazione cloud e l’archiviazione su scheda SD per proteggere i tuoi dati. Accedi con il tuo account privato e condividi la tua fotocamera con la tua famiglia o i tuoi amici.

Risoluzione 1080P E Lente Ampio Angolo 140°: La fotocamera 1080P con obiettivo grandangolare 140° offre immagini di alta qualità in un campo visivo più ampio. Il sensore di immagine da 2,0 MP rende l’immagine più chiara. Piccola e flessibile, la mini fotocamera è una fotocamera in miniatura intelligente che può essere portata ovunque. I magneti integrati possono essere posizionati in angoli nascosti, ideali per l’uso in casa e in ufficio, e possono essere utilizzati come fotocamera per auto.

Connettività Wifi e Visione Notturna: Questa telecamera WIFI è compatibile solo con WiFi a 2.4 GHz , supporta la visualizzazione online di più persone su telefoni cellulari, computer e tablet contemporaneamente. Con 12 potenti luci notturne integrate, funziona silenziosamente e senza luce di notte. La mini telecamera rileva automaticamente se le luci IR sono accese o spente in base alla luminosità, consentendo una visione chiara anche al buio, con visione notturna fino a 16 piedi!

Registrazione in Loop e Registrazione in Caso di Mancanza di Alimentazione: La telecamera di sicurezza supporta la registrazione in loop 24*7. Quando la memoria della scheda SD è piena, la fotocamera sostituisce la vecchia registrazione con una nuova. La fotocamera è dotata di una batteria al litio ricaricabile integrata da 350 mAh, che consente di continuare a registrare anche in caso di interruzione improvvisa dell’alimentazione, con un’autonomia di circa 60 minuti.

Facile da usare: Premere il pulsante di accensione per due secondi, la luce rossa lampeggia per indicare lo stato di accensione e il telefono cellulare può essere collegato al WiFi della fotocamera. Scansiona il codice QR del manuale con il tuo cellulare, scarica l’app e puoi visualizzare la schermata di monitoraggio tramite l’app. La telecamera di sicurezza funziona con l’archiviazione cloud e l’archiviazione su scheda SD per eseguire il backup dei dati.

19,99 €