Telecamera Wi-Fi Tapo C200C: Sicurezza Totale in FHD

Video ad Alta Definizione: Tapo C200C offre video in alta definizione 1080p, fornendo agli utenti riprese chiare e dettagliate. Lo zoom digitale fino a 9x consente una visione più nitida delle aree di interesse.

Pan e Tilt: Il dispositivo offre un range orizzontale di 360° e verticale di 114°, permettendo una copertura completa dell’area.

Visione Notturna: Con una visione notturna avanzata fino a 12 metri, Tapo C200C consente di monitorare la casa 24 ore su 24.

Rilevamento del Movimento e Avvisi: Il dispositivo utilizza una tecnologia intelligente di rilevamento del movimento per inviare notifiche istantanee al telefono ogni volta che viene rilevato un movimento.

Audio bidirezionale: Tapo C200C è dotata di un microfono e un altoparlante integrati, permettendo agli utenti di comunicare con la famiglia, animali domestici o di avvisare gli intrusi.

Archiviazione Locale: Il dispositivo supporta schede microSD fino a 512GB per l’archiviazione locale, offrendo un metodo sicuro ed economico per memorizzare le riprese.

Modalità Privacy: Gli utenti possono abilitare la Modalità Privacy per interrompere la registrazione e controllare quando la telecamera è in monitoraggio e quando no.

Controllo Vocale: Tapo C200C è compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa, offrendo un controllo a mani libere per gli utenti.

Crittografia Sicura: Il dispositivo utilizza protocolli di crittografia avanzati e wireless per garantire la privacy dei dati e una comunicazione sicura tra il telefono e il dispositivo.