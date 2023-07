Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale,Compatibile con Alexa&Google,2 cam

Caratteristiche

– 1080P Full HD

– Visione notturna

– Audio a 2 vie

– Rilevamento di movimenti e suoni

– Condivisione della fotocamera

– Micro SD e archiviazione cloud

Nota:

la scheda SD non è inclusa con la fotocamera e forniamo 15 giorni di esperienza di servizio cloud per te, puoi utilizzarla su “Impostazioni fotocamera-Archiviazione”.

Nella scatola

– Telecamera interna ×2

– Adattatore di alimentazione × 2

– Cavo di alimentazione × 2

– Nastro biadesivo 3M ×2

– Manuale dell’utente ×1

Come impostare

1. Scarica l’App seguendo il codice QR sulla confezione e crea un account.

2. Collegare la fotocamera a una presa di corrente e attendere 15 secondi finché la spia di stato rossa non lampeggia.

3. Collega il telefono al Wi-Fi a 2,4 GHz.

4. Accedi all’app e fai clic su “+” per aggiungere la videocamera.

5. Seguire le istruzioni sull’App per completare la connessione.

Nota:

se la connessione non riesce, tenere premuto il pulsante di ripristino finché non si sente il messaggio, quindi riconnettersi.

Garanzia

1. Politica di restituzione di 30 giorni e garanzia limitata di 2 anni.

2. Servizio clienti tempestivo.

3. Supporto tecnico professionale a vita.

Indicazioni luminose

– Luce rossa fissa

Il dispositivo è acceso ed è in fase di inizializzazione.

– Luce rossa lampeggiante

Il dispositivo è pronto per la connessione.

– Luce bianca lampeggiante

La connessione è in corso.

– Lampeggiante tra luce bianca e rossa

L’account Wi-Fi o la password sono errati, riconnettiti.

– Luce bianca fissa

Il dispositivo funziona correttamente.

[Visione notturna e videocamera] per interni audio a 2 vie forniscono una modalità di visione notturna che puoi vedere anche se è buio o non è abbastanza luminoso. E puoi avere una conversazione bidirezionale quando vedi un’emergenza. *Nota: è necessario fare clic sul pulsante Speak&Sound per attivare l’audio a 2 vie tramite app.[Motion & Sound Detection] la telecamera per interni è in grado di rilevare movimenti e suoni e l’app ti invierà una notifica per visualizzare tempestivamente la situazione in tempo reale. Anche se un ladro irrompe, può essere trovato in tempo. *Nota: è necessario attivare il rilevamento nelle impostazioni della fotocamera tramite l’app.[Condividi con i parenti] la videocamera per interni può essere condivisa con la tua famiglia che puoi prenderti cura l’uno dell’altro. Basta guardare lo streaming live dall’app quando alla tua famiglia manca il tuo. Non importa quanto lontano puoi vedere le persone che ti mancano. *Nota: devono scaricare anche l’app.[Cloud Storage&Local Storage] Indoor Camera fornisce un servizio di cloud storage a cui puoi abbonarti per salvare la tua registrazione sul cloud. Forniamo supporto tecnico professionale, proteggeremo la sicurezza dei tuoi dati. E puoi anche inserire una scheda SD.

39,99 €