Telecamera Wi-Fi Interno, Telecamera di Sorveglianza con Audio Bidirezionale/Visione Notturna/rilevamento del movimento/Avvisi Tramite App

D&R:

1.domanda: questa fotocamera può essere utilizzata all’aperto?

risposta: Gentile cliente, la nostra fotocamera è una telecamera Wi-Fi per interni, per evitare la perdita della fotocamera, non è consigliabile utilizzarla all’aperto.

2.domanda: Questa fotocamera può essere collegata tramite una connessione cablata?

risposta: Gentile cliente, la telecamera può essere collegata con un cavo di rete e può anche essere collegata con il wifi.

3. domanda: come collegare questa fotocamera?

Risposta: Gentile cliente, i passaggi per installare la telecamera sono molto semplici. Bastano solo tre passaggi. Innanzitutto, scarica l’APP nel manuale, quindi collega la fotocamera e infine accedi all’app per aggiungere la fotocamera. Ogni passaggio del manuale ha una descrizione dettagliata. Puoi contattarci presto se hai domande.





Precauzioni:

1. Questa fotocamera non è impermeabile, si prega di non posizionarla vicino a fonti d’acqua.

2. Questa fotocamera supporta solo Wi-Fi a 2,4 Ghz, non a 5 Ghz.

3. Non spegnere durante il ripristino della fotocamera.





La confezione contiene:

Viti*2.

Adattatore di alimentazione*1.

Manuale dell’utente*1.

Fotocamera Wi-Fi*1.

Cavo di alimentazione da 150 cm*1.

La risoluzione di questa fotocamera è 1920 * 1080, le immagini video ad alta definizione sono più chiare e trasparenti e la riproduzione stabile rende le immagini reali e delicate.Questa telecamera ha Audio bidirezionale, un’esclusiva tecnologia di riduzione del rumore, per garantire che il suono sia forte e chiaro, per soddisfare le esigenze sonore delle diverse scene.La telecamera ha un angolo di visione fino a 120 ° e puoi monitorare facilmente e in modo completo la situazione a casa tramite l’APP mobile.Attraverso il controllo dell’APP del telefono cellulare, sia che tu stia viaggiando o lavorando, puoi vedere la tua casa attraverso il tuo telefono cellulare.

19,99 €