Telecamera Wi-Fi Interna 3MP, 2K, con Tracciamento del Movimento e Sirena, Rilevamento Umano, Audio Bidirezionale, Funziona con Alexa, 2,4 GHz, Ranger 2C

29,99€ - 22,99€

(as of Aug 11, 2024 05:50:11 UTC – Details )

Prezzo:







【Intelligenza Artificiale Rilevazione Umana Con Sirena】Gli algoritmi avanzati opzionali possono riconoscere il corpo umano da altri movimenti, eliminando notevolmente i falsi allarmi innescati da insetti volanti, animali domestici e luci e inviando immediatamente notifiche al telefono, consentendoci di concentrarsi solo su ciò che conta. Al rilevamento, la telecamera attiva una forte sirena per impaurire gli intrusi.

【Audio Bidirezionale & Condivisione degli Utenti】 In questa telecamera wi-fi interno troviamo un microfono integrato ed un altoparlante ad alta potenza che consente di ricevere i suoni in modo chiaro e confortare il nostro bambino o animale domestico, indipendentemente da dove ci troviamo. Abbiamo anche la possibilità di condividere il video con la nostra famiglia e con gli amici(Mas. 6 persone).

【24/7 Protezione & Tracciamento Intelligente del Movimento】 Questa telecamera wifi interno controlla le aree importanti della nostra casa 24/7. Quando rileva un movimento, la telecamera da interno acquisisce e traccia automaticamente il movimento, mentre fornisce notifiche ed effettua registrazioni video in tempo reale.

【Vista Panoramica a 360°& Allarmi di Suoni Anomali】 Grazie alla copertura del campo visivo orizzontale di 355° e rotazione verticale di 85°, crea una copertura di 360°, possiamo posizionarla dove vogliamo e visualizzare l’intera stanza, e la telecamera da interno invia avvisi istantanei al smartphone ogni volta che rileva un bambino che piange o altri suoni anomali, tenendoci consapevole di quello che sta succedendo a casa.

【Archiviazione Flessibile & Protegge la Tua Privacy】 Possiamo fare un clic sull’app per nascondere l’obiettivo della videocamera sorveglianza se non vogliamo fare la rivelazione di movimento quando a casa, le immagini e i video nella telecamera sorveglianza possono essere archiviati su Cloud o scheda Micro SD(supporta fino a 256 GB), i dati e privacy sono salvaguardati in modo sicuro.