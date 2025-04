Telecamera Wi-Fi Interna 2K 3MP con Visione Notturna e Rilevamento del Pianto del Bambino – Tapo C21A

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

39,99€ - 19,99€

(as of Apr 11, 2025 01:00:38 UTC – Details )

Prezzo:





Video ad alta definizione: il Tapo C21A è dotato di video ad alta definizione 2K da 3 MP, che forniscono agli utenti filmati chiari e dettagliati.

Pan e Tilt: il dispositivo offre una gamma orizzontale di 360° e verticale di 114°, consentendo una copertura completa dell’area.

Visione notturna: con una visione notturna avanzata fino a 40 piedi, il Tapo C21A consente agli utenti di monitorare le proprie case 24 ore su 24.

Rilevamento del movimento e avvisi: il dispositivo utilizza la tecnologia di rilevamento del movimento intelligente per inviare notifiche istantanee al telefono ogni volta che viene rilevato un movimento.

Audio bidirezionale: il Tapo C21A è dotato di microfono e altoparlante integrati, che consentono agli utenti di comunicare con la famiglia, gli animali domestici o di avvertire gli intrusi.

Archiviazione locale: il dispositivo supporta schede microSD fino a 512 GB per l’archiviazione locale, fornendo un modo sicuro ed economico per archiviare i filmati.

Modalità privacy: gli utenti possono abilitare la modalità privacy per interrompere la registrazione e controllare quando la telecamera sta monitorando e quando no.

Facile configurazione e gestione: con l’app Tapo, gli utenti possono configurare e gestire facilmente il proprio Tapo C21A e accedere allo streaming live e ad altri controlli.

Controllo vocale: Il Tapo C21A è compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa, offrendo agli utenti il controllo a mani libere.

Crittografia sicura: il dispositivo utilizza crittografia avanzata e protocolli wireless per garantire la privacy dei dati e una comunicazione sicura tra il telefono e il dispositivo.