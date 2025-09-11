22.3 C
Roma
venerdì – 12 Settembre 2025
Offerte

Telecamera Wi-Fi FHD Tapo C200C: Sorveglianza 360° Notturna

Da StraNotizie
Telecamera Wi-Fi FHD Tapo C200C: Sorveglianza 360° Notturna

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 20,99€ – 17,99€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Tapo C200C Telecamera Wi-Fi Interno FHD, Videocamera sorveglianza, Visione Notturna, 360° Visuale, Audio Bidirezionale, Rilevamento di movimento e notifiche, Allarme Acustico e Luminoso Integrato

Tapo C200C: La Telecamera Wi-Fi Interna Perfetta per la Tua Sicurezza

Scopri la telecamera Wi-Fi Tapo C200C, il tuo alleato ideale per la sorveglianza domestica. Con risoluzione FHD 1080p, potrai godere di video nitidi e dettagliati, garantendo una visione chiara delle aree che desideri monitorare.

Copertura Completa e Visione Notturna

Grazie alla funzione Pan e Tilt, Tapo C200C offre un’ampia copertura orizzontale di 360° e verticale di 114°. Non preoccuparti più di angoli morti! Inoltre, la visione notturna avanzata permette di monitorare il tuo spazio anche in condizioni di scarsa luminosità, fino a 12 metri di distanza.

Sicurezza e Comunicazione

Resta sempre connesso grazie al rilevamento di movimento e alle notifiche in tempo reale inviate direttamente al tuo smartphone. In caso di necessità, l’audio bidirezionale ti consente di comunicare con i tuoi cari o di avvisare eventuali intrusi.

Vantaggi Pratici

  • Archiviazione Flessibile: supporta schede microSD fino a 512GB per registrazioni sicure e convenienti.
  • Compatibilità Smart: funziona con Google Assistant e Amazon Alexa per un controllo vocale semplice e intuitivo.

Inoltre, la modalità privacy consente di interrompere le registrazioni, garantendo il massimo del controllo sui tuoi spazi.

Non aspettare oltre! Proteggi ciò che ami con Tapo C200C e ​​trasforma la tua casa in un ambiente più sicuro e intelligente. Fai il passo decisivo verso una maggiore tranquillità!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

ECOVACS X11: Robot Aspirapolvere & Lavapavimenti 19.500 Pa

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 1.299,00€ - 1.199,00€ ⭐ Valutazione: 4 / 5 ECOVACS X11 OMNICYCLONE Robot Aspirapolvere…

Generatore Portatile 1200W maXpeedingrods: Silenzioso & Leggero

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 279,99€ - 265,99€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 maXpeedingrods 1200W Generatore Portatile a…

Telecamera Wi-Fi FHD Tapo C200C: Sorveglianza 360° Notturna

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 20,99€ - 17,99€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Tapo C200C Telecamera Wi-Fi Interno…

Borraccia Bambini JARLSON® Acciaio Inox 350ml – Gatto 2, Senza BPA

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 27,95€ - 24,95€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 JARLSON® Borraccia Bambini Acciaio Inox,…

LAV 11KG A-10 Black Door: Lavatrice Alta Efficienza

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 445,35€ - 423,00€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 LAV 11KG A-10 BLACK DOOR…

Articolo precedente
Scopri il Cucciolo di Formichiere Gigante allo Zoo di Colonia!
Articolo successivo
International Back Office con Cinese
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.