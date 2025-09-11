Telecamera Wi-Fi FHD Tapo C200C: Sorveglianza 360° Notturna

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
20,99€ – 17,99€
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Tapo C200C Telecamera Wi-Fi Interno FHD, Videocamera sorveglianza, Visione Notturna, 360° Visuale, Audio Bidirezionale, Rilevamento di movimento e notifiche, Allarme Acustico e Luminoso Integrato
Tapo C200C: La Telecamera Wi-Fi Interna Perfetta per la Tua Sicurezza
Scopri la telecamera Wi-Fi Tapo C200C, il tuo alleato ideale per la sorveglianza domestica. Con risoluzione FHD 1080p, potrai godere di video nitidi e dettagliati, garantendo una visione chiara delle aree che desideri monitorare.
Copertura Completa e Visione Notturna
Grazie alla funzione Pan e Tilt, Tapo C200C offre un’ampia copertura orizzontale di 360° e verticale di 114°. Non preoccuparti più di angoli morti! Inoltre, la visione notturna avanzata permette di monitorare il tuo spazio anche in condizioni di scarsa luminosità, fino a 12 metri di distanza.
Sicurezza e Comunicazione
Resta sempre connesso grazie al rilevamento di movimento e alle notifiche in tempo reale inviate direttamente al tuo smartphone. In caso di necessità, l’audio bidirezionale ti consente di comunicare con i tuoi cari o di avvisare eventuali intrusi.
Vantaggi Pratici
- Archiviazione Flessibile: supporta schede microSD fino a 512GB per registrazioni sicure e convenienti.
- Compatibilità Smart: funziona con Google Assistant e Amazon Alexa per un controllo vocale semplice e intuitivo.
Inoltre, la modalità privacy consente di interrompere le registrazioni, garantendo il massimo del controllo sui tuoi spazi.
Non aspettare oltre! Proteggi ciò che ami con Tapo C200C e trasforma la tua casa in un ambiente più sicuro e intelligente. Fai il passo decisivo verso una maggiore tranquillità!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 1.299,00€ - 1.199,00€ ⭐ Valutazione: 4 / 5 ECOVACS X11 OMNICYCLONE Robot Aspirapolvere…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 279,99€ - 265,99€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 maXpeedingrods 1200W Generatore Portatile a…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 20,99€ - 17,99€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Tapo C200C Telecamera Wi-Fi Interno…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 27,95€ - 24,95€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 JARLSON® Borraccia Bambini Acciaio Inox,…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 445,35€ - 423,00€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 LAV 11KG A-10 BLACK DOOR…