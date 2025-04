Telecamera Wi-Fi Esterno Tapo C530WS 3K 5MP: Visione 360°, Notturna a Colori Starlight, AI e Allerta Multimediale, IP66, Supporto MicroSD fino a 512 GB

79,99€ - 59,99€

(as of Apr 12, 2025 08:30:34 UTC – Details )

Prezzo:





3K 5MP Live View: adottando una risoluzione di 2880 × 1620, Tapo C530WS offre una qualità video migliorata per vedere più dettagli.

Visione notturna a colori Starlight: migliora la tua sicurezza rivelando immagini più luminose e a colori e dettagli vividi anche in condizioni di scarsa illuminazione con i faretti integrati e il sensore di luce stellare.

Protezione a 360° a tutto tondo: goditi le viste orizzontali a 360° e verticali a 130° con tracciamento del movimento per eliminare i punti ciechi. Attiva la modalità pattuglia per navigare tra più punti personalizzati.

L’intelligenza artificiale intelligente identifica con precisione persone, animali domestici e veicoli, oltre a essere dotata di rilevamento di manomissioni e attraversamenti di linea, riducendo al minimo i falsi allarmi e le notifiche non necessarie.

Connessioni flessibili e rete affidabile: collega la tua telecamera tramite Wi-Fi o Ethernet per un’installazione flessibile. Le potenti doppie antenne garantiscono una connettività fino a 492 piedi in aree aperte.

Resistente alle intemperie IP66: offre eccellenti prestazioni di impermeabilità e resistenza alla polvere per scenari esterni. Funziona bene in caso di pioggia, polvere e caldo.

Allarme sonoro e luminoso personalizzabile: la luce regolabile ultra luminosa scoraggia i visitatori indesiderati, mentre gli allarmi audio personalizzati offrono un ulteriore utilizzo.

Archiviazione locale e cloud sicura: salva i momenti cruciali su una scheda microSD (fino a 512 GB) o abbonati a Tapo Care per l’archiviazione su cloud dopo una prova gratuita di 30 giorni, assicurandoti di non perdere mai filmati importanti.

Audio bidirezionale: consente la comunicazione tramite un microfono e un altoparlante integrati.