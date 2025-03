Telecamera Esterno WiFi Batteria Ring Stick Up Cam | Video HD 1080p, Audio Bidirezionale e Installazione Facile | Prova Gratuita di 30 Giorni | 2 Telecamere

(as of – Details )

Parla, ascolta e guarda persone e animali domestici dal tuo telefono, tablet o da un dispositivo Echo con Stick Up Cam Battery, una telecamera a batteria che può essere installata ovunque, sia in ambienti interni che all’esterno.

Con Live View puoi controllare la tua casa in qualsiasi momento tramite l’app Ring.

Invia avvisi quando viene rilevato un movimento, regolando le impostazioni di Rilevamento del movimento.

Posizionala ovunque, all’interno o all’esterno, su superfici piane o su una parete.

Sorveglia tutta la tua casa connettendo una o più Stick Up Cam a tutti i tuoi dispositivi Ring usando l’app.

Configurare Stick Up Cam in pochi minuti è molto semplice.

Alimentata da una batteria ricaricabile a sgancio rapido.

VEDI DI PIÙ.SCOPRI DI PIÙ.PROTEGGI DI PIÙ: salva i tuoi video registrati fino a 180 giorni per rivederli in qualsiasi momento, ricevi avvisi quanto viene rilevata una persona, e molto altro ancora con un abbonamento Ring Home (venduto separatamente)*.