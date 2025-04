Telecamera di Sorveglianza Esterno Tapo C500 FHD 360°: Visione Notturna a Colori, Rilevamento AI e Audio Bidirezionale

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

33,99€ - 31,99€

(as of Apr 15, 2025 04:10:37 UTC – Details )

Prezzo:





Dal marchio

Illuminazione e domotica

Pulizia quotidiana

Telecamere da interno

Telecamere da esterno

1080p Full HD Live View – Visualizza immagini chiare e nitide con maggiori dettagli.

Rilevamento delle persone e monitoraggio del movimento: l’intelligenza artificiale intelligente identifica una persona mentre monitora il movimento con rotazione ad alta velocità, avvisando gli utenti se necessario.

Copertura visiva a 360°: offre una gamma orizzontale a 360° e verticale di 130° per coprire ogni angolo.

Visione notturna (fino a 98 ft) – Assicura la tua sicurezza fornendo una distanza visiva chiara fino a 98 ft anche nel buio totale.

IP65 Weatherproof-Offre eccellenti prestazioni impermeabili e antipolvere per scenari esterni.

Opzioni di installazione multiple: utilizzare viti di montaggio, template e loop per installare su qualsiasi parete, soffitto o palo per una vista perfetta, ovunque tu voglia.

Scelte flessibili di archiviazione: salvare i video registrati su una scheda microSD installata (fino a 512 GB), oppure utilizzare il servizio di archiviazione cloud Tapo Care

Nota: sorgente di alimentazione: Con cavo elettrico