Telecamera AI: Controllo della Sicurezza Stradale contro Guida Senza Cinture e Uso del Cellulare

Agliana, comune in provincia di Pistoia con circa 18mila abitanti, ha recentemente introdotto il sistema di controllo del traffico “Mobile Phone & Seatbelt Detection” (MPSD). Questa tecnologia, basata sull’intelligenza artificiale, rileva e sanziona il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e l’uso del cellulare alla guida, contribuendo a contrastare l’alto numero di incidenti stradali, come evidenziato dai dati ISTAT 2023, che segnalano quasi 15.000 sinistri e 201 vittime in Toscana.

Installata in via Berlinguer, la telecamera MPSD può essere spostata in diverse aree del comune e utilizza sofisticate telecamere ad alta risoluzione per catturare immagini e video sia di giorno che di notte. L’intelligenza artificiale analizza in tempo reale le immagini, identificando violazioni come l’uso del telefono cellulare o la mancata adozione delle cinture di sicurezza. Le infrazioni vengono documentate e inviate a un tablet utilizzato dagli agenti della Polizia Municipale, che verificano la violazione prima di procedere alla sanzione. È importante notare che il sistema non emette sanzioni automatiche e richiede la presenza della pattuglia a breve distanza.

Questo approccio mira non solo a sanzionare i trasgressori, ma soprattutto a sensibilizzare i conducenti sulla sicurezza stradale. Inoltre, il sistema protegge la privacy, non registrando i dati dei veicoli non in infrazione. Tecnologie simili sono già in uso in Australia, dove hanno evidenziato un’elevata percentuale di infrazioni per l’uso del cellulare e la mancata adozione delle cinture di sicurezza. Il Codice della Strada (CdS) stabilisce sanzioni severe per queste violazioni, promuovendo un comportamento responsabile alla guida.