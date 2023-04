Telebari, i primi 50 anni dell'emittente televisiva più antica d’Italia

Telebari, l’emittente televisiva più antica d’Italia, spegne le sue prime cinquanta candeline. Nata nel 1973 da un’idea di Orfeo Mazzitelli, di anno in anno ha ampliato la sua rete e i suoi programmi, arrivando nel 2023 a proporre un’offerta che, dalle 7 alle 21.30, garantisce ogni giorno informazione e intrattenimento sul canale 17, per un bacino di utenza che abbraccia Puglia e Basilicata.

«Telebari è stata fondata da mio nonno, Orfeo Mazzitelli – racconta la direttrice responsabile Maddalena Mazzitelli -. È una televisione che da cinquant’anni è a conduzione familiare, partendo da mio nonno Orfeo, passando per mio padre e arrivando a me, che sono direttrice responsabile da sei anni». Mazzitelli ripercorre la storia della televisione, che affonda le sue origini all’inizio degli anni Settanta, portando con sé innovazione e novità. «Mio nonno è stato un visionario – precisa -, perché ha creduto nel mondo delle donne. Infatti nel 1973 la prima donna giornalista direttrice è stata Maria Amendola. Telebari ha reso noti numerosi personaggi importanti: abbiamo avuto tanti professionisti che oggi sono conosciuti a livello nazionale, come Paolo Longo, Attilio Romita, Beppe Capano, Toti e Tata, fino ad arrivare all’attuale ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, che è stato direttore responsabile.

Adesso continuiamo ad ampliare il nostro ventaglio di offerta, arrivando a riempire i teatri con eventi come il CantaTour, arrivato quest’anno alla terza edizione. Ma abbiamo organizzato anche eventi come AmbientArti, il primo festival dell’ecologia pugliese. Questo dimostra che nei servizi che offriamo puntiamo a dare una proposta trasversale».

Il compleanno di Telebari sarà festeggiato con una programmazione dedicata ai cinquant’anni, in onda dalla mattina alle 7 fino alla sera alle 22.30: «Il 19 aprile in tutti i programmi si parlerà dei cinquant’anni della nostra emittente – continua -. Saranno ospiti giornalisti che hanno fatto parte di Telebari, persone dello spettacolo, ma anche ministri e viceministri. Poi avremo uno speciale su Telebari Social Night, dove, dalle 20.30 alle 22.30, insieme ad Andrea Ravallese ripercorreremo la storia di Telebari con ospiti importanti». La parabola della televisione barese sarà riproposta anche il 20 maggio al Piccinni, in una serata a tema dove, in compagnia di Toti e Tata e Alessandra Bucci, si festeggerà la storia di Telebari, la prima tra le emittenti private in Italia a tagliare il traguardo del mezzo secolo di vita.

“È una immensa soddisfazione raggiungere questo traguardo temporale per una azienda familiare nata dalla intuizione di due amici: mio padre l’Ing. Orfeo Mazzitelli, eroe pluridecorato della regia aeronautica nella Seconda Guerra Mondiale, imprenditore eclettico che da Salerno nel 1946 portò a Bari la sua attività nel settore delle costruzioni di opere pubbliche e Antonio Amendola, noto avvocato a Bari che era stato in precedenza giornalista a ‘Il Tempo’, storica testata della editrice Maria Angiolillo a Roma”, racconta Dante Mazzitelli, editore di Telebari, che ricorda gli inizi delle trasmissioni, prima via cavo e poi via etere.

“Mio padre dopo l’inizio delle trasmissioni via cavo collegò un cavo a un trasmettitore posto sul torrino del nostro palazzo di via Fanelli e di lì iniziò a trasmettere il segnale via etere. Immediata fu la risposta del ministero che sequestrò gli impianti di trasmissione. Da lì la controversia legale di Telebari insieme ad una altra tv locale del nord Italia, Telebiella, sfociata nella storica sentenza della Corte Costituzionale che sancì il diritto dei privati a trasmettere via etere. Fu l’inizio di una nuova era nel settore della informazione”, conclude Dante Mazzitelli.