TELE System Smart TV 43 pollici 4K Ultra HD TS43FL4KSMV13, Certificato CAM TivùSat 4K Ultra HD, Doppio telecomando, HbbTV, HDR10 HLG, televisore LED frameless powered by VIDAA,2023

Descrizione Prodotto

Entra nel mondo smart Vidaa

Tutte le APP del momento sempre aggiornate! I TV TELE System con sistema operativo Powered by Vidaa, garantiscono una navigazione semplice ed intuitiva tra i contenuti smart. Potrai inoltre gestire facilmente le tue app preferite direttamente da smartphone, grazie all’applicazione Vidaa.

TV PAUSE… e riprendi la visione quando vuoi

La funzione “TV PAUSE”, da oggi ancora più facile da utilizzare nei TV TELE System, ti permette di mettere in pausa la diretta del programma TV che stai guardando per riprenderne la visione in un secondo momento. Dopo aver collegato una memoria USB esterna, sarà sufficiente schiacciare il tasto “TV PAUSE” sul telecomando per attivarla; più semplice di così!

Scopri un mondo di canali in HD e 4K con tivùsat.

La tivùsat 4K offre la massima compatibilità con la CAM tivùsat distribuita da TELE System, per ampliare l’esperienza e la qualità di visione. Oltre 130 canali televisivi, italiani ed esteri, di cui già 70 in HD e 7 in 4K ULTRA HD sempre aggiornati!

Funzione Hotel Mode con “WEB PRIVACY”

La funzione HOTEL MODE completamente aggiornata, è indicata particolarmente nelle strutture alberghiere perchè impedisce agli utenti l’accesso alle funzioni più avanzate come menù e sottomenù per il settaggio del TV. Se la funzione viene attivata, consentirà di personalizzare diversi parametri in base alle esigenze della struttura ricettiva. Sarà possibile, per esempio: inserire un messaggio di benvenuto (jpg, gif animata, url dell’home page del sito), predefinire la lingua del menu, definire i valori massimo/minimo del volume, impostare anticipatamente il segnale sorgente ed il canale televisivo al momento dell’accensione.

Un solo TV, tutto l’intrattenimento che desideri! Scopri le app del momento: Netflix, Prime Video, DAZN, Disney+, Paramount+, TIM Vision, YouTube, Rai Play, Mediaset Infinity, Pluto TV, Rakuten TV, deezer e tante altre

TS43 FL4K SMV13 Powered by Vidaa è il TV che coniuga l’universo SMART ai contenuti televisivi terrestri e satellitari in tecnologia digitale DVB-T2/S2 HEVC con una qualità Video senza precedenti grazie ai nuovi LED display 4K ULTRA HD con tecnologia HDR10 HLG Hybrid Log Gamma.

TS43SMV13 si integra perfettamente a qualsiasi stile e ambientazione grazie alla sua cornice frameless di soli 2 mm.

Il TV diventa il centro dell’intrattenimento domestico con centinaia di programmi sempre a disposizione grazie anche alle funzioni offerte dal protocollo HbbTV che ti permette di rivedere contenuti già andati in onda oppure, grazie alla funzione “restart”, di riprodurre dall’inizio il programma TV che stai guardando.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 12,5 x 106 x 62 cm; 18,6 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 2 luglio 2023

Produttore ‏ : ‎ TELE System

ASIN ‏ : ‎ B0C9Y8ZCPD

Tutte le APP del momento sempre aggiornate! Netflix, Prime Video, Youtube, Dazn, Disney+, Paramount+ e molti altri! Potrai gestire facilmente le tue app preferite direttamente da smartphone, grazie all’applicazione gratuita Vidaa.

Scopri un mondo di canali in HD con tivùsat. La certificazione tivùsat 4K offre la massima compatibilità con la CAM tivùsat per ampliare l’esperienza e la qualità di visione. Oltre 140 canali televisivi sempre aggiornati!

TV PAUSE… e riprendi la visione quando vuoi. La funzione “TV PAUSE”, da oggi ancora più facile da utilizzare nei TV TELE System, ti permette di mettere in pausa la diretta del programma TV che stai guardando per riprenderne la visione in un secondo momento. Dopo aver collegato una memoria USB esterna, sarà sufficiente schiacciare il tasto “TV PAUSE” sul telecomando per attivarla; più semplice di così!

Supporta il protocollo HbbTV 2.0.3 Permette l’accesso ad applicazioni interattive e a contenuti gratuiti, potrai grazie alla funzione “restart”, riprodurre dall’inizio il programma che stai guardando.

Telecomando standard & easy: Incluso nella confezione troverai, oltre al telecomando standard, anche un comodo telecomando telesystem per le funzioni essenziali con tasti più grandi, pensato appositamente per le persone anziane.

HDR10 con HLG Prova la migliore luminosità possibile, la nitidezza e l’ampia gamma cromatica del pannello 43″ Ultra HD 4K.

Funzione Hotel Mode. Consente di definire i valori massimi dell’audio, decidere il canale e impostare il volume al momento dell’accensione, oltre a selezionare anticipatamente il segnale sorgente e personalizzare il messaggio di benvenuto.