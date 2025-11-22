TEGIS a Rho

Il Comune di Rho ha scelto la piattaforma TEGIS per rendere il proprio Piano di Protezione Civile più digitale, interattivo e connesso al territorio. La piattaforma, prodotta da Servizi Professionali Innovativi Srl, è stata presentata alla cittadinanza presso Villa Burba a Rho, in occasione della presentazione del Piano di Protezione Civile.

L’incontro faceva parte del programma di eventi “Prevenire, proteggere, partecipare. Il Piano di Protezione Civile di Rho”, legati alla recente approvazione in Consiglio Comunale del Piano, rinnovato e adeguato alle più recenti necessità. Sono intervenuti il Sindaco di Rho Andrea Orlandi e l’Assessore alla Protezione Civile Emiliana Brognoli, che ha accompagnato tutto il complesso iter per l’aggiornamento del Piano.

Francesco Maria Ermani, alla guida dei Servizi Professionali Innovativi Srl – TEGIS, ha illustrato il Piano curato con il Comune, e preparato in collaborazione con la Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile. All’evento era presente anche Romina Boschi, Presidente di SIGET 4.0 srl, startup innovativa che impiegherà l’AI nella digitalizzazione dei Piani di Protezione Civile Comunali.

L’evento ha visto anche la partecipazione di Paolo Lanari, Amministratore di WHEREAPP, azienda proprietaria di APP24 su cui è attivo il canale TEGIS24 per l’allertamento della popolazione. La piattaforma TEGIS rappresenta un’evoluzione possibile grazie a un finanziamento di Invitalia e sviluppata attraverso tre intelligenze artificiali destinate a migliorare le performance di sistema.