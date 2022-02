Cinque anni fa MTV ha chiuso Teen Wolf, ma lo scorso settembre Paramount+ ha annunciato un revival della famosa serie sui licantropi. A capo di questo progetto c’è Jeff Davis, il creatore del telefilm che ha appassionato i fan per sei stagioni. Il film uscirà entro fine anno e – stando a quello che riporta Variety – dovrebbe ruotare attorno ad una nuova minaccia che colpirà la cittadina di Beacon Hills e che verrà affrontata da Scott McCall e la sua squadra, che però non sarà proprio al completo. Oggi infatti la Paramount ha svelato i primi nomi del cast e ci sono già 3 protagonisti che hanno confermato la loro assenza in questo revival.

We’ve heard your howls, and we’re howling back! A #TeenWolf MOVIE is coming to @ParamountPlus in 2022. pic.twitter.com/AHH6QvuJOY — TEEN WOLF (@MTVteenwolf) September 24, 2021

Teen Wolf: il cast del film.

In Teen Wolf The Movie vedremo: Tyler Posey, Holland Roden, Linden Ashby, JR Bourne, Colton Haynes, Ryan Kelley, Shelley Hennig, Crystal Reed, Melissa Ponzio

e Dylan Sprayberry (Dio lo benedica). Mentre hanno dato forfait: Dylan O’Brien, Arden Cho e Tyler Hoechlin.

Sembra addirittura che Arden abbia declinato l’offerta perché le sarebbe stato offerto uno stipendio nettamente inferiore rispetto a quello delle colleghe bianche: “Secondo le nostre fonti, a Cho – che è l’unica attrice non bianca tra i quattro membri femminili del cast – è stata offerta metà dello stipendio presentato alle altre attrici, così lei ha deciso di non partecipare. Cho è apparsa nella terza stagione ed è stata un personaggio regolare nelle stagioni 4 e 5“.

Dispiaciutissimo anche per l’assenza di Dylan e Tyler…



In ogni caso Tyler Posey sarà felice e per un po’ potrà rallentare la sua produzione di contenuti per OnlyFans.