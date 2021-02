È IMPORTANTE che i ragazzi capiscano che anche i periodi difficili possono avere un senso. E che la loro vita precedente, data per scontata, era ricca e interessante.

Giungono in questo periodo informazioni allarmanti sugli adolescenti durante la seconda ondata del contagio da Covid. Durante la prima ondata i ragazzi avevano accettato il lockdown chiudendosi in casa e nella loro stanza, passando ore e ore davanti allo schermo, sia per la didattica a distanza sia chattando e giocando coi videogiochi con gli amici. Le pesanti restrizioni venivano accettate con la speranza che i sacrifici sarebbero serviti a riprendere la vita del passato.

Covid e l’adolescenza ‘sospesa’, la scuola riuscirà a salvare i ragazzi?



Purtroppo l’arrivo della seconda ondata ha fatto crollare ogni illusione, le restrizioni continuano e limitano la vita personale dei ragazzi che non hanno molte occasioni di incontrare gli amici e di riprendere la frequenza scolastica in presenza.

Una recente indagine ha messo in luce che i ragazzi vivono questo periodo con grande scoraggiamento e noia e quasi la metà di loro pensa che l’ultimo anno sia stato sprecato, quasi non l’avessero vissuto, un vuoto nella loro vita. Che considerino quest’ultimo anno un anno sprecato mi allarma perché i ragazzi non sembrano aver compreso che anche i periodi difficili possono avere un senso nella vita personale, non solo in termini negativi ma anche di riflessione e di comprensione personale. Spero che i ragazzi possano aver compreso, forse più in modo implicito che consapevole, quanto la loro vita precedente fosse interessante e ricca di esperienze che davano per scontate.

Sempre in questo periodo si sono trovati di fronte a compagni di scuola che sono rimasti tagliati fuori dalle attività didattiche a distanza perché non possedevano un computer o la famiglia non aveva internet.

Probabilmente si sono resi conto che esistono delle disparità sociali che comportano pesanti conseguenze. Un altro aspetto importante è la scoperta di quanto siano importanti i rapporti con gli altri, sia che si tratti dei compagni con cui hanno avuto minori possibilità di incontro ma anche dei familiari e soprattutto dei nonni, che devono essere salvaguardati dal pericolo del contagio finchè non saranno protetti tutti. Se gli adolescenti riconoscono questi problemi potranno capire che no, davvero non è stato un anno sprecato!