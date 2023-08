TEEHON Portafoglio uomo pelle di carbonio con blocco RFID, 13 scomparti per carte di credito, 1 portamonete, 2 scomparti per banconote, con tre lembi verticali – Nero e arancione

Dal marchio

TEEHON

Portafoglio bifold da uomo

elegante portafoglio bifold, hai abbastanza spazio di archiviazione per carte di credito, carte assegni, banconote

Fondata nel 2006, TEEHON reinventa un approccio totalmente moderno alla moda.

-Definito da uno stile business e minimalista

-Tutti i prodotti riflettono funzionalità e capacità elevata.

-Ogni pezzo di pelle mostra una grana naturale sulla superficie.

-Le cuciture perfette favoriscono particolarmente la durata nell’uso quotidiano.

TEEHON portafoglio uomo

Portafoglio magico

Questo portafoglio magico è diverso dai normali portafogli da uomo, ha un’innovativa funzione di vibrazione magica.

TEEHON portafoglio uomo

partita di moda

Pelle martellata con struttura in fibra di carbonio, un portafoglio per uomini d’affari

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 10 x 3,81 x 12,5 cm; 120 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 13 dicembre 2021

Produttore ‏ : ‎ TEEHON

Portafoglio di grande capacità – Dimensioni: 12,5 x 10 x 1,5 cm – Questo portafoglio da uomo è ricco di texture con un aspetto strutturato e offre 7 scomparti per carte, 4 scomparti nascosti per carte o ricevute, 2 scomparti con finestra, 2 scomparti per banconote, Strati e una tasca portamonete con cerniera per oggetti importanti a portata di mano. Il design con cerniera dello slot per schede sul lato sinistro del portafoglio in pelle soddisfa tutte le esigenze di grande capacità.

Portafogli da uomo con blocco RFID – Sicurezza testata – Ogni portafoglio da uomo con blocco RFID è rivestito con protezione RFID per prevenire l’acquisizione di dati indesiderati, bloccando segnali come segnali di frequenza a 13,56 MHz da carte di credito, guide della patente di guida e ID. Si noti che i portafogli da uomo con tasche portamonete non bloccheranno il segnale di alcune carte d’identità, carte di accesso e carte di camere d’albergo che funzionano a 125 KHz.

MIGLIOR SCELTA DEL REGALO – La confezione in scatola rende questo portafoglio da uomo un regalo facile. Una cartolina gratuita dove puoi scrivere i tuoi desideri o desideri speciali a qualcuno. La scatola può essere utilizzata anche come elegante contenitore per altri piccoli oggetti. Regalo ideale per fidanzato, marito, papà, amico, fratello, figlio per la festa del papà, Natale, compleanno, anniversario di matrimonio.

Garanzia post-vendita – teehon promette di fornire un’esperienza di acquisto soddisfacente è la nostra promessa a ogni cliente. In caso di domande o problemi, non esitare a farcelo sapere, siamo online 24 ore al giorno. Crediamo che dopo aver ascoltato l’opinione di ogni cliente, i portafogli in pelle da uomo miglioreranno sempre di più.

18,57 €