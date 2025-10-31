20.3 C
Tedua sorprende con "Chuniri" e nuovo concerto in arrivo

Tedua sorprende con “Chuniri” e nuovo concerto in arrivo

Il concerto di Tedua è stato annunciato in concomitanza con il lancio del nuovo singolo “Chuniri”, prodotto da Shune e rivelato inaspettatamente sui social dell’artista prima della sua uscita ufficiale. Questo brano richiama sonorità e atmosfere che hanno caratterizzato i primi passi di Tedua, in particolare quelle di “Orange County”, combinando una scrittura introspettiva con un ritmo energico.

Il titolo “Chuniri” sembra riferirsi a uno strumento musicale tradizionale georgiano, suggerendo un richiamo simbolico al suono e all’identità del brano. La scelta di un termine e di un’ambientazione “fuori dal convenzionale” potrebbe indicare, secondo Billboard, un volo verso una nuova fase della carriera dell’artista, pur mantenendo un legame con le sue radici musicali.

