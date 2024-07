Tedua si arrabbia per dei video particolari che circolano sul web

Qualcuno ha fatto arrabbiare Tedua. L’artista è famoso anche per le sue “mosse”, per le “coreografie” improvvisate durante le sue performance, che ha regalato ai fan anche nelle tappe all’ippodromo Snai San Siro, dove si è esibito per 58.000 persone (e ha duettato anche con Angelina Mango). I video in cui il cantante fa gesti, balla e si muove durante le sue esibizioni hanno fatto il giro del web e qualcuno si è divertito a creare dei videomontaggi in cui ha inserito effetti speciali o ha cambiato la base, aggiungendo la sigla delle Winx o la canzone di Frozen. Questi video-meme però non sono affatto piaciuti al rapper genovese, che su Instagram si è lamentato.

“Stiamo venendo a Lucca a spaccare tutto. Oggi si ride e si sdrammatizza, tanto dopo che ho visto i miei video con Frozen, ragazzi… Ma lo capite che le mosse che faccio, decontestualizzate su TikTok per un hater sono cringe, ma per un pubblico che sta sotto al palco sono fonte di energia? Non lo volete proprio capire. Provate a sminuirmi sempre voi hater. Io godo, godo e godo a sapere che voi non riuscite a capire il motivo del mio successo. Il mio pubblico e io lo sappiamo e continuiamo a spaccare tutto. Un po’ di sano ego ci vuole ogni tanto. E quindi suc*****lo”.

I video su Tedua e la reazione di alcuni utenti.

Alcuni video sono effettivamente ironici e nulla di più, in altri invece ci sono scritte offensive (soprattutto su Twitter). Diversi utenti però sono rimasti spiazzati dallo sfogo di Tedua, altri invece l’hanno capito: “Raga ma come è arrabbiato per i video parodia? Io pensavo li avessero fatti pure i fan alcuni, ma poi quando lo capiranno questi artisti con grande seguito e grandi numeri che devono assumere un social media manager?”. “A me sembravano video ironici più o meno”. “Ma si è arrabbiato davvero? Credevo fossero parodie più che cose di hater”. “Ragazzi ha visto i video di Frozen non ci posso credere!”. “Più che dei video meme io sarei arrabbiata per certi commenti sotto, la gente è invidiosa e cattiva“.

un vero peccato che tedua abbia scelto di fare il cantante. veronica peparini avrebbe amato averlo come alunno ad amici pic.twitter.com/X2dldCkJY5 — greta🇵🇸 (@stirpedimatto) June 30, 2024

@saratrivero Che winx è? @Tedua #teduawildbandana #ippodromomilanosnai #idays ♬ Nel segno di Winx – Cartoon Family

@raptop.it E quella mossa da dove è uscita?? 😱🤌🏼 #tedua ♬ suono originale – Raptop.it

@ffedericobruno Elsa in frozen 3 #perte #tedua #concerto #frozen #idaysmilano ♬ All’alba sorgerò (da “Frozen – Il Regno di Ghiaccio”) – Le Principesse di Fantasia & Miriam Calzolari