Tedua, Bresh, Bob Sinclar e Gigi D’Agostino ospiti di Amadeus a Sanremo

Amadeus anche quest’anno allestirà nella città di Sanremo un palco galleggiante (dello sponsor Costa Crociera) che ospiterà ogni sera un ospite che si esibirà. L’esibizione, nonostante non sia fisicamente realizzata dentro il Teatro Ariston, sarà trasmessa in diretta al Festival di Sanremo. Gli ospiti sono stati annunciati oggi: Tedua canterà nel corso della prima e nella quinta serata; Bob Sinclar suonerà durante la seconda serata; Bresh durante la terza e Gigi D’Agostino durante la quarta serata, quella dedicata alle cover.

4ª serata Gigi D’Agostino — Festival di Sanremo (@SanremoRai) January 2, 2024

I nomi di Tedua e di Bresh erano fra i papabili Big in gara, ma Amadeus li ha voluti come ospiti. Per Gigi D’Agostino, invece, è un grande ritorno sulle scene dopo essere sparito per oltre un anno a causa di un “grave male che non migliora“.

Nel dicembre del 2023, Gigi D’Agostino aveva così allarmato i fan, sparendo dai social per un intero anno. “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi da pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare.. Spero di trovare un pochino di sollievo. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore ❤”. Ora a quanto pare è guarito ed ha deciso di tornare sulle scene non dalla finestra, ma dalla porta principale.