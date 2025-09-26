Tedofori delle Olimpiadi Milano-Cortina lanciati in fase di preparazione

Oggi è stato annunciato ufficialmente il nome dei primi tedofori che accompagneranno la Fiamma Olimpica verso la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, prevista per il 6 febbraio 2026 a San Siro. Tra i protagonisti ci sono Flavia Pennetta, Francesco ‘Pecco’ Bagnaia e Achille Lauro. Questi tre talenti rappresentano l’essenza contemporanea e innovativa dello spirito italiano per i prossimi Giochi Invernali.

La Fiamma Olimpica verrà accesa il 26 novembre a Olimpia, in Grecia, e arriverà a Roma il 4 dicembre. Il viaggio della torcia durerà 63 giorni, attraversando 60 città e percorrendo 12.000 chilometri, toccando tutte le 110 province italiane.

Anche Jannik Sinner avrà un ruolo importante nella manifestazione, fungendo da ambasciatore e coordinatore di oltre 20.000 volontari che comporranno il “Team26”.