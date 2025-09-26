21.7 C
Roma
venerdì – 26 Settembre 2025
Sport

Tedofori delle Olimpiadi Milano-Cortina lanciati in fase di preparazione

Da StraNotizie
Tedofori delle Olimpiadi Milano-Cortina lanciati in fase di preparazione

Oggi è stato annunciato ufficialmente il nome dei primi tedofori che accompagneranno la Fiamma Olimpica verso la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, prevista per il 6 febbraio 2026 a San Siro. Tra i protagonisti ci sono Flavia Pennetta, Francesco ‘Pecco’ Bagnaia e Achille Lauro. Questi tre talenti rappresentano l’essenza contemporanea e innovativa dello spirito italiano per i prossimi Giochi Invernali.

La Fiamma Olimpica verrà accesa il 26 novembre a Olimpia, in Grecia, e arriverà a Roma il 4 dicembre. Il viaggio della torcia durerà 63 giorni, attraversando 60 città e percorrendo 12.000 chilometri, toccando tutte le 110 province italiane.

Anche Jannik Sinner avrà un ruolo importante nella manifestazione, fungendo da ambasciatore e coordinatore di oltre 20.000 volontari che comporranno il “Team26”.

Articolo precedente
Fitwalking for Ail: un grande abbraccio contro i tumori
Articolo successivo
Politica e Sviluppo: Tiziano Consoli presenta il suo piano per le Marche
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.