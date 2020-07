Finisce con la promessa di ritrovarsi di persona a brindare con uno spritz. «No, prosecco», corregge da Jesolo Luca Zaia, spalleggiato da Massimiliano Fedriga. «E io ci metto le piadine», aggiunge da Cesenatico Stefano Bonaccini. In videoconferenza, da tre spiagge della Riviera adriatica, i presidenti di Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna hanno lanciato ieri una campagna pubblicitaria comune per convincere i turisti tedeschi a tornare quaggiù. Con spot sulle tv e sui siti di meteo più diffusi in Germania, si cercherà di presentare così i 300 chilometri di costa come un luogo vicino e soprattutto sicuro dove fare le vacanze. Anche perché i tedeschi per la Romagna, con oltre 3,2 milioni di pernottamenti l’anno scorso, sono stati i primi turisti stranieri per presenze: il 34% di chi viene da fuori.

«Abbiamo dimostrato che dei confini geografici o politici ci interessa poco – spiega Bonaccini –. La Germania è un mercato importantissimo, il messaggio che vogliamo lanciare è che la Romagna è pronta ad accogliere chiunque e che su questi 300 chilometri di coste ci sono servizi pieni e in totale sicurezza. Qui si può venire senza alcun timore». «Facciamo squadra – aggiunge Zaia –. Volevamo scrivere “virus free” sulle pubblicità, ma ci hanno detto che non era corretto. Questa però è un’area sicura e l’ha dimostrato la nostra sanità, al massimo siamo stati fin troppo trasparenti coi bollettini, altri fanno meno tamponi e si vantano di una sanità che non hanno». «Mi auguro che sia solo una prima esperienza, la massa critica all’estero è fondamentale», continua Fedriga.

“Wilkommen an der Adria”: lo spot della Riviera in tedesco in riproduzione….

Messe da parte dunque le divisioni politiche (Zaia e Fedriga, leghisti, fecero campagna per la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni contro Bonaccini), le tre regioni promuovono una campagna unitaria da 300mila euro (100mila ciascuna), che per tutto luglio prevede spot su Wetter.com, il più famoso sito di previsioni meteo tedesco e su canali tv nazionali e specializzati, con immagini dell’Alto Adriatico e lo slogan “Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. La Riviera adriatica italiana. Niente di più vicino!”. «Se funziona potremo guardare assieme anche ad altri mercati, come quello russo oggi in difficoltà», continua Bonaccini. Le frontiere verso la Russia infatti non sono ancora state riaperte, e questo fa mancare alla Romagna, per il momento, il secondo bacino estero: 1,2 milioni di pernottamenti l’anno. «Speriamo riaprano prima possibile – spiega l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini –. L’aeroporto di Rimini fa l’80% degli arrivi dalla Russia».

Ma questa non è l’unica azione messa in campo da Regione e Apt per rincorrere i tedeschi. Sugli stessi canali Tv, sempre a luglio, è prevista pure una campagna sul turismo all’aria aperta in Romagna, con un costo di 100mila euro, cui si aggiungono altri 150mila euro per due campagne con le ferrovie tedesche. E sempre per portare qui i tedeschi dal 26 giugno è attivo il treno, per la prima volta quotidiano, fra Monaco di Baviera e la Romagna. A questo poi si aggiunge un accordo pubblicitario con Ryanair rivolto a vari Paesi collegati per altri 350mila euro. Una nuova possibilità secondo Bonaccini potrebbe arrivare dai fondi dell’Europa. «Un’occasione storica, con risorse mai viste prima per l’Italia». Anche perché il turismo «è la principale vittima del Covid-19», come dice Zaia, e dunque ne ha bisogno. Secondo gli ultimi dati della Regione in Romagna tra gennaio e aprile le presenze sono crollate di quasi il 63% per il lockdown e si sono praticamente azzerate ad aprile (-95%).





