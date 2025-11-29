Teddy Williams debutta sul red carpet con papà Robbie

La figlia di Robbie Williams, Teddy, muove i primi passi sul red carpet e davanti alla macchina da presa all’età di 13 anni. la protagonista del film natalizio Tinsel Town, diretto da Chris Foggin, disponibile in VOD negli Stati Uniti. Il film segue un ex attore d’azione hollywoodiano in crisi, a cui viene offerto un ruolo per tornare in auge nel teatro britannico, ma non in un ruolo drammatico, bensì in una pantomima di Cenerentola.

Il film è interpretato da Rebel Wilson e Kiefer Sutherland, con Lucien Laviscount, protagonista della serie Emily in Paris, e Teddy Williams nel ruolo secondario della figlia del personaggio di Rebel Wilson. Alla prima del film a Londra, Teddy ha calcato per la prima volta il red carpet da protagonista, accompagnata dal padre Robbie e dalla madre Ayda Field Williams.

Robbie Williams ha espresso la sua emozione in un’intervista a The Independent, affermando di essere estremamente orgoglioso di sua figlia e desiderando che la gente veda la sua gentilezza, sensibilità e empatia. Teddy Williams è la figlia maggiore di Robbie Williams e dell’attrice Ayda Field, sposati nel 2010, e ha tre fratelli più piccoli. I genitori sono attenti a proteggere la loro vita privata e l’immagine dei loro figli, mostrandoli il meno possibile.

Una fonte ha dichiarato che Teddy è nata per essere una star, essendo i suoi genitori entrambi artisti eccezionali, e che ha sempre desiderato salire sul palco fin da quando era abbastanza grande per parlare. Ha una piccola parte nel film, ma è molto emozionante e tutti sono orgogliosi di lei, essendo una ragazza adorabile sia sullo schermo che fuori.