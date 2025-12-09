15.6 C
Tecnologia

Tecnologie spaziali in Italia

Tecnologie spaziali in Italia

Matera ospiterà la nona tappa del Roadshow Pnrr, promosso dall’Unità di Missione del ministero delle Imprese e del Made in Italy, che si concentrerà sull’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’evento si svolgerà presso la Casa delle tecnologie emergenti di Matera, in via San Rocco 1, il 9 e 10 dicembre, con un focus sul ruolo delle tecnologie spaziali per la valorizzazione del territorio.

La prima giornata, il 9 dicembre, sarà dedicata alla presentazione dei programmi dell’Agenzia spaziale europea e dell’Agenzia Spaziale Italiana, seguita da un confronto sul ruolo degli attori della filiera spaziale, con rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e dei principali fondi di Venture Capital.

Il 10 dicembre si svolgerà un workshop di co-creation, articolato in quattro tavoli tematici paralleli: Monitoraggio ambientale, Digital Twin, Monitoraggio infrastrutture e Mobilità/Trasporti. L’obiettivo è favorire la condivisione di esigenze e opportunità tecnologiche tra aziende e utenti finali, al fine di stimolare la nascita di idee progettuali per future call collegate ai bandi Esa.

Per partecipare all’incontro del 9 dicembre è necessario inviare una e-mail a [email protected], mentre per iscriversi ai tavoli di lavoro del Workshop del 10 dicembre è disponibile un apposito link.

